Jeden svet otvorí film rómskej režisérky Very Lackovej – Ako som sa stala partizánkou

Aké je to byť Rómom v stredoeurópskom regióne? Čo všetko dokážeme urobiť kvôli predstave dokonalého života? A ako sa zachováme, keď zrazu prídeme o existenčné istoty? Čo pre nás znamená kontakt? Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet pripravuje pre divákov po prvý raz hybridný ročník, ktorý bude kombinovať to najlepšie z online sveta so živými stretnutiami v kine.

Od 5. – 11. novembra premietne vyše 50 dlhometrážnych filmov, ktorých spoločným menovateľom je aktuálna téma festivalu: Buďme v kontakte! Jedným z nich je dokument Very Lackovej Ako som sa stala partizánkou, ktorým sa zaháji 22. ročník festivalu Jeden svet.

Foto: Človek v ohrození

Partizáni, na ktorých história zabudla

Keď sa povie partizán, len málokto si predstaví Róma. Po vojne totiž partizánov rómskeho pôvodu označovali za klamárov. Nehovoriac o tom, ako málo ľudí by uverilo, že sa zapojili do SNP. Dlhé roky bola akákoľvek téma o nacistických krivdách spôsobených rómskej menšine tabu. Koncentračné tábory, vypaľovanie domov, vraždenie rodín. Komunisti nechceli mať rómskych hrdinov či obete nacizmu. História na nich zabudla. V roku 2017 túto tému poodhalil šokujúci autorský dokument Diera v hlave slovenského režiséra Roberta Kirchhoffa. Dnes sa k tejto tragickej historickej udalosti vracia dokumentaristka Vera Lacková vo svojom debutovom celovečernom filme Ako som sa stala partizánkou. Prináša celkom iný typ svedectva, založený na osobnej skúsenosti mladej ženy, ktorej identita vyrastá z koreňov zamlčanej histórie. Ako sama hovorí: „Tento dokumentárny film mi pomohol zostať v kontakte s mojimi koreňmi. Je to veľmi osobný film. Pojednáva totiž o osude môjho pradeda, ale aj o ďalších rómskych partizánoch, na ktorých sa v spoločnosti zabudlo. Mojím cieľom je, aby sa to zmenilo.”

Dokument Very Lackovej mal svetovú premiéru v apríli tohto roku na medzinárodnom filmovom festivale GoEast v nemeckom Wiesbadene. Odniesol si jedno z hlavných ocenení – Cenu za kultúrnu rôznorodosť (Award of the Federal Foreign Office for Cultural Diversity).

Vera Lacková. Foto: Človek v ohrození

Medzinárodná súťaž

Dôležitou súčasťou festivalového programu je Medzinárodná súťaž dokumentárnych filmov Slovensko a Česko za ľudské práva. Každoročne upozorňuje na to najlepšie v našom regióne a vytvára diskusiu o kvalite, prienikoch, ale aj rozdieloch česko-slovenskej tvorby. Je tiež zrkadlom aktuálnych tém rezonujúcich v našom regióne. Pre vysokú kvalitu a rôznorodosť tohtoročnej dokumentárnej produkcie sa do festivalového programu dostalo až jedenásť titulov:

Biela na bielej, réžia: Viera Čákanyová

Bydlet proti všem, réžia: Tomáš Hlaváček

Čiary, réžia: Barbora Sliepková

Každá minúta života, réžia: Erika Hníková

Láska pod kapotou, réžia Miro Remo

Moje slunce Mad, réžia: Michaela Pavlátová

Na značky!, réžia Mária Pinčíková

Nová šichta, réžia: Jindřich Andrš

Rekonstrukceokupace, réžia: Jan Šikl

Slepicevirus a my, réžia: Filip Remunda

O víťazovi rozhodne medzinárodná porota v zložení: režisérka MaiaMartiniak, ktorá so svojím filmom Neviditeľná zvíťazila na festivale minulý rok, medzinárodná distribútorka AnjaDziersk z nemeckej spoločnosti Rise And Shine World Sales a nórsky dokumentarista, kameraman a fotograf KieranKolle. Podľa slov výkonnej riaditeľky Evy Križkovej je pre festival Jeden svet dôležité, aby účasť v súťažnej sekcii bola prínosom pre všetkých zúčastnených filmárov, nie iba pre víťaza. „Preto sme od minulého roka založili tradíciu, že jedným z členov poroty je medzinárodný distribútor, respektíve distribútorka, ktorej profesiou je vyhľadávať dokumentárne talenty a predstavovať ich na medzinárodnom filmovom trhu.” Víťaz získa plastiku od slovenskej sochárky Márie Tóthovej a po prvý raz aj finančnú odmenu v hodnote 2000 eur. Dostane tiež možnosť zúčastniť sa na slovenskej časti medzinárodného workshopu Dok. Incubator.

Permanentky earlybird už v predaji

Už teraz si môžete zakúpiť early bird akreditácie cez portál GoOut (www.jedensvet.sk/permanentky21), ktoré budú platiť na online aj živé festivalové premietania. Bratislavské projekcie, obohatené o stretnutia s filmármi a ďalšie špeciálne bonusy, sa uskutočnia v Kine Lumière, Artkine za zrkadlom, v kine Klap Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, v kultúrnych centrách Nová Cvernovka a A4 – nultý priestor a na Filozofickej fakulte UK.

Jeden svet je inkluzívne podujatie, ktorého zámerom je sprístupniť svoj program pre všetkých, vrátane osôb, ktoré si nemôžu dovoliť platiť za vstupné. V prípade, že majú záujem zúčastniť sa programu Jedného sveta a z finančných dôvodov si to nemôžu dovoliť, stačí ak sa obrátia na organizátorov formou emailu.

Festival Jeden svet sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a Európskej komisie. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavným organizátorom podujatia je nezisková organizácia Človek v ohrození.

Za podporu ďakujeme:

Foto: Človek v ohrození

Informačný servis