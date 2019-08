Jedna z najstrašidelnejších kníh o našej budúcnosti

V edícii Civilizácia vyšla novinka Neobývateľná Zem.

Tvrdí, že je to horšie, oveľa horšie, ako si myslíme.

Pomalosť zmeny klímy je rozprávka, zrejme rovnako zhubná ako tá, podľa ktorej sa klíma vôbec nemení. Ak vaša úzkosť pramení len zo strachu z narastajúcej hladiny morí, je to sotva vrchol ľadovca hrôz, ktoré už možno počas svojho života zažijú dnešní tínedžeri…

Dnešné vlny horúčav a lesné požiare sú len predohrou k zmenám, ktoré nastanú. A prichádzajú rýchlo. Bez revolúcie v spôsobe života miliárd ľudí sa niektoré časti Zeme môžu do konca tohto storočia stať neobývateľnými a iné hrozivo nehostinnými.

„Povinné čítanie. Netýka sa to iba našich vnúčat a detí, týka sa to nás,“ tvrdí slávna Margaret Atwoodová.

Na svojej ceste do blízkej budúcnosti autor David Wallace-Wells predstavuje klimatické pohromy, ktoré nás čakajú a zmenia podobu sveta. Zároveň však otepľovanie planéty zmení aj našu politiku, kultúru, vzťah k technológiám a pohľad na históriu. Zmena klímy zasiahne všetko a pretvorí každý aspekt ľudského života.

„Niektorí čitatelia budú autorove predpovede našej budúcnosti považovať za alarmistické. Áno, je vydesený. A vy by ste mali byť tiež.“ The Economist

Neobývateľná Zem je meditáciou nad devastáciou, ktorú sme sami spôsobili, a zároveň plamennou výzvou do boja.

Viac ako polovicu uhlíka vypusteného do atmosféry sme vyprodukovali v uplynulých troch desaťročiach. Znamená to, že ak sme planétu priviedli na pokraj klimatickej katastrofy počas jednej generácie, zodpovednosť za to, aby sme sa jej vyhli, má tiež len jedna generácia. Všetci ju poznáme. Je to naša generácia.

Náročné a desivé čítanie od autora, ktorého už v roku 2017 kritizovali za jeho temné, apokalyptické a katastrofické vízie, či predpovede.

Wallace-Wells sa na nič nehrá a prekladá alarmujúce fakty, ktoré veda zistila a dokázala za posledné desaťročia. A ukazuje, čo sa môže stať, ak nezmeníme toto naše správanie.

„Zničujúci prehľad toho, kde sme sa v rámci klimatickej krízy a ekologickej deštrukcie ocitli. Kniha, ktorá definuje našu dobu,“ napísal Matt Haig pre Guardian.

Milan Buno, literárny publicista

