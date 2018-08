Jennifer Lopez si zahrá striptérku v projekte Hustlers

BRATISLAVA 8. augusta (WebNoviny.sk) – Americká speváčka a herečka Jennifer Lopez si zahrá striptérku v snímke Hustlers filmárky Lorene Scafaria. Film bude adaptáciou článku „Hustlers at Scores“ Jessicy Pressler, ktorý v roku 2015 vyšiel v magazíne New York.

Ten priniesol príbeh zamestnankýň striptízového klubu, ktoré vymyslia plán ako ukradnúť desiatky tisíc dolárov od ich bohatých klientov z Wall Street. Štyridsaťdeväťročná Lopez v novinke stvárni líderku skupiny vynaliezavých striptérok.

Snímka vznikne v spolupráci produkčných spoločností Annapurna a Gloria Sanchez. Ako producentka sa pod projekt podpíše aj spomínaná Scafaria, ktorá sa okrem réžie ujala aj scenára. Dej sa bude odohrávať v New Yorku koncom prvého desaťročia 21. storočia, bezprostredne po finančnej kríze, a zameria sa na jej dôsledky na živobytie striptérok, ktoré sa spoliehali na klientelu z Wall Street. „Film je empatickým pohľadom na ženy a mužov, na naše rodové úlohy, na to, čo si na nás cenia, čo nám hovoria v každom filme, televíznej šou, v každom kúsku kultúry, že je naša hodnota. Mužom hovorili, že majú cenu podľa toho, aké je veľké ich bankové konto. Ženám zase, že majú hodnotu podľa symetrie ich tvárí, tiel, ich krásy a na tomto je založený tento film. Pravidlá klubu sú pravidlami sveta,“ opísala snímku Scafaria.

Jennifer Lynn Lopez *

* debutovala v roku 1999 albumom On The 6. Druhá štúdiovka J.Lo (2001) obsadila prvú priečku amerického rebríčka Billboard 200, nasledujúce nahrávky This Is Me… Then (2002) a Rebirth (2005) sa dostali na druhé miesto. Odvtedy vydala ešte ďalšie štyri štúdiovky – Como Ama una Mujer (2007), Brave (2007), Love? (2011) a A.K.A. (2014).

Ako herečka sa predstavila napríklad vo filmoch Jack (1996), Selena (1997), Anakonda (1997), Zakázané ovocie (1998), Cela (2000), Policajtka (2001), Svadby podľa Mary (2001), Kráska z Manhattanu (2002), Dosť! (2002), Žiť po svojom (2005), Diabolská svokra (2005), Záložný plán (2010), Ako porodiť a nezblázniť sa (2012), Parker (2013) či Chlapec odvedľa (2015).