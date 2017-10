Jeremy Lin je po úspešnej operácii, sezóna NBA sa však pre neho skončila

NEW YORK 21. októbra (WebNoviny.sk) – Americký basketbalista Jeremy Lin definitívne má po sezóne v NBA. Hráč tímu Brooklyn Nets sa v piatok v zariadení špeciálnej chirurgie v New Yorku podrobil operačnému zákroku, keď mu zreparovali prasknutú patelárnu šľachu v pravom kolene.

Podľa vedenia Nets operácia sa vydarila a hráč sa určite stopercente zotaví. V tejto sezóne sa však pod koše v prestížnej profilige už nevráti. Tréner Kenny Atkinson Lina navštívil v nemocnici a spoločne nechali odkaz fanúšikom prostredníctvom twitteru. „Poznáme sa obaja veľmi dobre, sme priatelia už dlhý čas, preto jeho zranenie nesiem veľmi ťažko,“ uviedol Atkinson.

Dvadsaťdeväťročný rodák z kalifornského Torrance Lin v úvodnom vystúpení svojho tímu v novej sezóne proti Indiane (131:140) zle dopadol po pokuse zakončiť vniknutím pod kôš. Odnieslo si to jeho pravé koleno a bolesť bola taká silná, že ho doviedla k slzám. Lin akoby priťahoval zranenia. Vo vlaňajšom ročníku NBA pre opakované problémy so zadným stehenným svalom odohral len 33 zápasov a aj to malo podiel na rekordne slabej sezóne Brooklynu s 20 víťazstvami a 62 prehrami. Pre porovnanie: v zápasoch, v ktorých Lin nastúpil, mali Nets bilanciu 13 víťazstiev – 20 prehier, v tých ostatných bez neho: 7-42.

Hráči Brooklynu v piatok už bez Lina zvíťazili na domácej palubovke nad súpermi z Orlanda 126:121 a pripísali si prvé sezónne víťazstvo. Lídrami víťazného tímu boli traja 17-bodoví hráči D´Angelo Russell, Trevor Booker a DeMarre Carroll.