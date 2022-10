Jeseň v znamení art rocku!

Koncert k 50 výročiu Jethro Tull „Aqualung“ a Progres 2 s novým albumom.

Lahôdky pre milovníkov Art rocku budú v našich koncertných kluboch servírované už onedlho. Martin Barre príde fanúšikom Jethro Tull predviesť koncertnú podobu celého zásadného opusu Jethro Tull pri príležitosti 50 výročia jeho vzniku. Na tomto výnimočnom turné zaznejú všetky skladby albumu predstavujúce charakterové skice rôznych osobností a medzi nimi aj pochybného Aqualunga. Ian Anderson napísal skladby po návšteve vážne chorého otca. Nahrávka prišla v dobe veľkej popularity popovo stvárňovaného kresťanstva a jeho symbolov, ako napríklad muzikál Jesus Christ Superstar. Jethro Tull však zaujali k tejto náboženskej móde úplne opačný postoj. Zobrazili problematiku viery v Boha nie ako efektný spektákel, ale z pohľadu obyčajného človeka zmietaného pochybnosťami. Gitarista Martin Barre bol súčasťou Jethro Tull v rokoch 1968 až 2012. Niet pochýb, že jeho zvuk a spôsob hry na gitaru patril k hlavným stavebným kameňom úspechu Jethro Tull. Gitarové figúry a sólo v titulnej skladbe Aqualung boli zvolené medzi top 20 najlepších gitarových sól rockovej histórie (MusicRadar, Guitar World a mnohých ďalších). V roku 1988 bol Martin Barre za svoj výkon na albume Crest of a Knave ocenený cenou Grammy. Popri tvorbe s Jethro Tull Martin Barre spolupracoval aj s inými umelcami ako napríklad Paul McCartney, Phil Collins, Gary Moore a na pódiu sa ocitol aj s kolegami ako Jimi Hendrix, Led Zeppelin, alebo Pink Floyd. Koncertný playlist sľubuje, že nebudú chýbať ani ďalšie klasiky Jethro Tull a vypočuť si ich budete môcť na koncertoch 16. novembra v Košiciach (Collosseum), 17. novembra v Bratislave (MMC) a 18. novembra v Novom Meste nad Váhom (Blue Note).

Aj u nás, vo vtedajšom Československu, našiel Art rock nasledovníkov a dal vzniknúť mnohým kvalitným nasledovníkom zahraničných vzorov akými nepochybne boli Dežo Ursíny, Collegium Musicum, alebo Blue Effect. Koncom 70. rokov zabodoval aj brnenský Progres 2. okolo zakladajúcich členov Zdeňka Kluku a Pavla Váněho. V roku 1978 mal koncertnú premiéru Dialog s vesmírem, prvá rocková opera v Československu. Spolu s dvojalbumom „Třetí kniha džunglí“ kde úspešne debutoval Roman Dragoun, ide o ťažiskové diela Progres 2. Nedávne 50. ročné jubileum skupina oslávila tvorivo a odmenili fanúšikov novým koncepčným dielom „Tulák po hvězdách“ na motívy slávnej knihy Jacka Londona z roku 1915. Skladby nahrala pôvodná zostava z čias „Třetí knihy“ Pavel Váně (spev, gitara), Roman Dragoun (spev, klávesy), Zdeněk Kluka (spev, bicie), Miloš Morávek (gitary) a Pavel Pelc (spev, basa), ktorý žiaľ zomrel 22.7. 2021 po dlhej a ťažkej chorobe. Pavel Váně priznal k skladaniu a nahrávaniu skladieb „Tuláka“, že správna chvíľa musela dozrieť: „Na natáčení nového alba nebyla dlouho ta správná nálada. Diskutovali jsme nad řadou nápadů a dokonce i téma „Tuláka po hvězdách“ jsem nabídnul už asi před dvanácti lety. Teď po letech jsme se k tomu vrátili, ale trochu v jiné podobě a v kapele to zarezonovalo“. Jedna vec bola od začiatku daná a to, že motívy Londonovej knihy spracujú ako tematický celok. „My se v těch větších plochách cítíme dobře a předpokládáme, že to potěší i naše fanoušky. Snažili jsme se prostě dělat dobrou muziku tak, jak to dnes cítíme a nejlíp, jak to umíme“, doplnil Váně. Skupina vystúpi v zložení: Pavel Váně – gitara / spev, Zdeněk Kluka – bicie / spev, Roman Dragoun – spev / klávesy, Miloš Morávek – gitara a na koncerty sa budete môcť vybrať 8. decembra do Collossea v Košiciach, 9. decembra do Bombury v Brezne, 10. decembra v Music a cafe v Nitre a 11. decembra v MMC, Bratislave. (citácie Pavla Váňeho – Popular.sk)

