Jesenné módne inšpirácie

Inšpirujte sa jesennou módou zo zahraničných miest a preneste si svetové trendy do domáceho šatníka. Spoznajte, aké stylingy a trendy sa nosia napríklad v New Yorku alebo v Škandinávii a vpustite do svojho šatníka nový vietor s kolekciou značky F&F.

Škandinávska ladnosť a minimalizmus

Škandinávsky štýl sa dá popísať slovami ako jednoduchosť, elegancia a vkusnosť. Obyvatelia zo severských krajín uprednostňujú čisté kombinácie, pleteniny, prírodné farby a materiály. Outfity skladajú primárne zo šedých, čiernych, béžových a bielych kúskov. Ako inšpiráciu vám predstavujeme elegantný sakový kabát, ktorý sme doplnili čižmami nad kolená, jednoduchými džínsami a mäkučkým čiernym rolákom.

Štýlová hrejivosť z Kanady

Módne kúsky v Kanade reflektujú prostredie, v ktorom sa obyvatelia nachádzajú, takže sú väčšinou určené do chladnejšieho počasia. Hrejivá rifľová bunda preto nemôže chýbať v žiadnom šatníku v krajine javorového listu. Kanaďania nosia hrejivý denim na prechádzku do mesta alebo do prírody aj s teniskami, aj s čižmami. My sme hrejivú rifľovku skombinovali s čižmami na platforme, károvaným šálom, bielym topom s dlhým rukávom a klasickými čiernymi nohavicami v strihu mom jeans.

Foto: F&F

Street móda z hviezdneho New Yorku

V New Yorku, označovaným aj ako Big Apple, sa to hemží celebritami, ktoré nosia štýlové outfity inšpirované street módou. Jedným z takých kúskov je práve oversized čierna bunda, ktorú môžete nosiť s teniskami a slnečnými okuliarmi, ako pravá hviezda. Vyskúšajte kombináciu smaragdovo zelenej mikiny s nápisom spolu s trendy 7/8 denimovými džínsami. Ako topánky sme zvolili členkové nepremokavé tenisky.

Foto: F&F

Londýnska pohodlnosť

Poslednou inšpiráciou je styling z Británie, odkiaľ pochádza aj značka F&F. V Londýne by ste sa istotne nestratili s outfitom, ktorý sa skladá z huňatého a hrejivého teddy kabátu. Srdce outfitu tvoria midi šaty s ikonickým károvaným vzorom z príjemného materiálu. Celý styling sme doplnili šnurovacími čižmami a crossbody kabelkou, aby ste mali voľné ruky.

Foto: F&F

Informačný servis