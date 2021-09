Jesenné módne trendy 2021

Módny vyhľadávač GLAMI, expert v segmente módnej e-commerce, zmapoval aktuálne sezónne trendy tohtoročnej jesene. Mnohé sa cyklicky opakujú a obmieňajú, no pribudlo zopár nových prvkov. Dominantný je návrat k prírode, pohodliu a funkčnosti. Farebná škála, dominantné materiály a strihy odrážajú stále silnejúci trend udržateľnosti. Zorientovať sa v množstve produktov zákazníkom umožňujú moderné technológie e-commerce. Vyhľadať nové módne kúsky pomocou nastavenia filtrov z pohodlia domova nebolo nikdy rýchlejšie a jednoduchšie. Online nákup módy je trendom so stúpajúcou tendenciou. Potvrdzujú to zistenia pravidelného prieskumu Fashion (Re)search, ktorý spolu s partnerskými e-shopmi realizuje GLAMI.

Foto: GLAMI

1. Farby jesennej palety

Aktuálna farebná škála evokuje návrat k prírode. Inšpiruje kombinovať pragmatizmus s extravaganciou. Dominujú prírodné odtiene ako olivovozelená, khaki, či nadčasová stálica šatníkov béžová vo všetkých svojich odtieňoch ťavej srsti a piesku. Žltá, modrá, baklažánovo fialová, ružová a červená sú taktiež súčasťou palety tohtoročnej sezóny.

Foto: Pantone Color Institute

2. Potlače a vzory

Šaty, sukne, mikiny, svetre, nohavice, blejzre, bundy a kabáty sa v tejto sezóne okrem monochromatických variantov objavia aj v rôznych variáciách trendových potlačí a paternov. Mnohé z nich si pamätáme už z predošlých módnych sezón. Zvieracia potlač opäť slávi svoj návrat, no okrem reálnych farieb ako ich poznáme z prírody sa tieto vzory môžu objaviť aj vo farbách netradičných až extravagantných. Kvetinové potlače sú stále IN rovnako tak nadčasové paterny – bodky, tvídové káro Tartan a Houndstooth, tzv. vzor kohútej stopy. V aktuálnych kolekciách sa objavujú aj škandinávske nordické potlače.

Foto: GLAMI

3. Športová móda súčasťou outfitov

Štýlové, ale hlavne pohodlné, tepláky či teplákové súpravy budú naďalej súčasťou našich šatníkov. Prvky športovej módy zakomponovali do svojich kolekcií aj značky, od ktorých by to ešte prednedávnom málokto očakával. Z materiálov je v popredí bavlna, viskóza, vlna a udržateľné tradičné prírodné či inovatívne recyklované materiály. Mikiny oversize strihu s kapucňou i bez sa kombinujú s klasickou bielou košeľou či elegantným sakom. V ponuke sú jednofarebné minimalistické kúsky, prípadne mikiny a tričká s nápismi či pop-artovými obrázkami kultových komiksových postavičiek. Outfity pôvodne určené do fitness centier dnes môžeme vidieť v uliciach.

Foto: GLAMI

4. Pletené vesty a hrubé úplety

Slnečné dni babieho leta striedajú chladné melancholické večery. Vrstvenie je preto skvelý spôsob ako kombinovať trendy s funkčnosťou outfitov. Obľúbená vesta zahreje, prípadne zakryje nedostatky postavy. Kombinovať ju možno viacerými spôsobmi, či už zvolíte klasickú s výstrihom do V, rolákovú alebo športové strihy. Šaty, svetre a kardigány z hrubých úpletov sú taktiež pohodlné a efektné.

Foto: GLAMI

5. Bundy, bombery a kabáty

Pufované objemné bundy rôznej dĺžky môžu mať tiež strih kabáta alebo už spomínanej vesty. Športový štýl streetwear značiek sa kombinuje s elegantnými kúskami. Opäť sú v kurze kožené bundy, kabáty a saká. Pravú kožu dopĺňa eko koža. Okrem klasickej čiernej, hnedej a béžovej sú v ponuke ďalšie odtiene jesennej škály.

Foto: GLAMI

6. Nesmrteľný denim

Strihy jeansov sú voľné až zvonové, obtiahnuté skinny jeans dominujúce predošlým sezónam, nahradil tzv. loose-fit strih. Rifľovina je nestarnúci odolný materiál obľúbený už niekoľko generácií. Nájdeme ho tiež na šatách, overaloch, vestách a bundách. Návrhári pracujú so siluetou, no stále pretrváva aj oversize trend. Novinkou sú rôzne metódy up-cyclingu. V praxi to znamená prešívanie a upravovanie starších kolekcií, experimentovanie a hľadanie nového života pre už nenosené módne kúsky.

Foto: GLAMI

7. Metalické odlesky

Lesklé šaty, topánky a doplnky sú obľúbené najmä s blížiacimi sa sviatkami a vyvrcholením roku. V tomto období sa konajú rôzne párty a stretnutia s priateľmi či v rodinnom kruhu. Príležitosť zažiariť netreba hľadať len tam. Strieborná a zlatá sa stali súčasťou šatníka aj pre bežný pracovný deň. Elegantné kombinácie s neutrálnou čiernou, bielou, či sivou si priam žiadajú doplnky, či detaily kovového lesku. Ležérny elegantný vzhľad docielite napríklad flitrovanou sukňou s basic bielym tričkom.

8. Krémové/biele čižmy a členkové topánky sú highlightom sezóny

Kožené čižmy nechýbajú azda v žiadnom dámskom šatníku, je to rokmi osvedčená klasika. Jazdecký štýl na nízkej podrážke je univerzálny a pohodlný. Eleganciu mu dodajú masívne kovové spony a pracky. Vhodne zvolená kabelka, či kožené rukavičky rafinovane doladia celkový outfit. Ďalšou alternatívou sú čižmy na vysokom opätku. Siluetu predlžujúce ihličky aj pohodlnejšie modely s masívnym širokým opätkom. Trendom je dĺžka až nad kolená. Rozmanitý je tvar prednej časti topánok. Nosia sa špicaté s guľatou aj hranatou špičkou. Členkové topánky nájdeme v ponuke od klasických minimalistických modelov až po skutočne masívnejšie a extravagantné. Tie sú súčasťou nadrozmernej neforemnej módy. Čím je platforma hrubšia, tým viac vynikne. Highlightom sezóny je krémová a biela farba, ktorú nie je problém kombinovať.

Foto: GLAMI

Individuálny štýl dominuje dynamicky meniacim sa módnym trendom

Mnohé módne trendy hlásia v istých modifikáciách pravidelne svoj comeback. Nové trendy dynamicky pribúdajú s nespútanou kreativitou dizajnérov. Čoraz častejšie trend určujú samotní nositelia a tvorcov módnych značiek inšpiruje street style či sociálne siete fashion blogeriek. Súčasťou fascinujúceho sveta módneho biznisu sú aj stylisti. „Mojou snahou je klientky naučiť nepodliehať módnym trendom, ale sofistikovane si budovať svoj vlastný osobný štýl,“ hovorí o módnych trendoch stylista Alex Lindov. „Oplatí sa investovať do kvalitných materiálov, nadčasových modelov, ale aj do ich údržby. Móda a ponuka značiek je dnes skutočne pestrá a prináša mnoho inšpirácie. Striktné módne pravidlá však už dávno neplatia, preto vyladiť dokonalý outfit si vyžaduje isté skúsenosti a cit,“ doplnil stylista Alex Lindov.

Alex Lindov, módny stylista. Foto: Nikolas Tichý

Nákupy nových módnych trendov zákazníkom uľahčujú funkcie módneho vyhľadávača

Zorientovať sa v množstve módnych trendov pomáhajú zákazníkom stylisti. Nákupy nových trendy kúskov uľahčí módny vyhľadávač. „Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde takmer 3 milióny produktov od viac než 25 tisíc značiek. V tak značnom množstve sa však vďaka filtrom a umelej inteligencii (AI) jednoducho a rýchlo zorientuje a nájde požadovaný produkt. Naši vývojári neustále pracujú na vylepšení funkčných prvkov online platformy, aby priniesli zákazníkom komfort a zážitok z nakupovania v pohodlí domova,“ uviedol Denis Duránik, Country manager GLAMI pre Slovensko.

Denis Duránik, Country manager GLAMI pre Slovensko. Foto: GLAMI

Informačný servis