Jesenný One Day Jazz Festival prinesie na Slovensko Ronalda Brunera, Donnyho McCaslina i „novú Ninu Simone – SOMI“

Séria jesenných koncertov One Day Jazz Festivalu:

8. november – Blue Note, Nové Mesto nad Váhom

Ronald Bruner Jr.

Martin Valihora – White Moon Session

9. november – Dom odborov, Žilina

Ronald Bruner Jr.

Martin Valihora – White Moon Session

10. november – Istropolis (Veľká sála), Bratislava

Ronald Bruner Jr.

Somi

Martin Valihora – White Moon Session

Radio Big Band feat. Radovan Tariška & Benito Gonzales

11. november – Hotel Galileo Donovaly

Ronald Bruner Jr.

Somi

Martin Valihora – White Moon Session

12. november – Divadlo Aréna, Bratislava

Donny McCaslin

Bratislava, 16.10.2017 ( WBN/PR ) – Po úspešnej letnej edícii prichádza do našich miest ďalšie vydanie One Day Jazz Festivalu. Novembrová nádielka skvelej hudby bude mimoriadne štedrá. One Day Jazz Festival sa tentokrát odohrá počas piatich dní v štyroch mestách. Hviezdy svetového i slovenského jazzu aj túto jeseň predvedú fantastické hudobné výkony a spolu s návštevníkmi vytvoria nezameniteľnú festivalovú energiu.

One Day Jazz Festival už takmer desaťročie ukazuje, že hudba spája. Organizátorom sa darí dostať na jedno pódium muzikantov rôznych národností. Svetové hviezdy vďaka tomu spoznávajú Slovensko a domáci interpreti majú možnosť získať nové skúsenosti. „Každá edícia festivalu je niečím výnimočná. Prináša novinky v podobe nových miest aj interpretov a posúva tak jeho atraktivitu stále vpred. Túto jeseň sa nám po prvýkrát podarí preniesť celý line up z Bratislavy na ďalšie zaujímavé miesto. Na Donovaloch v outdoorových priestoroch hotela Galileo spoločne oslávime prvý zimný festivalový deň. Dúfajme, že príjemnú kulisu na Donovaloch vytvorí už zasnežená krajina,“ pozýva organizátor festivalu Martin Valihora.

Hviezdy jesennej edície One Day Jazz Festivalu

Držiteľ ocenenia Grammy Ronald Bruner Jr.

Headlinerom nadchádzajúceho One Day Jazz Festivalu je držiteľ ocenenia Grammy, výnimočný bubeník, skladateľ a producent Ronald Bruner Jr. Novodobý jazzový fenomén začal hrať na bicích už ako dvojročný (!) Svoj talent ďalej rozvíjal pod vedením otca Ronalda Brunera Sr., bubeníka, ktorý hrával s Dianou Ross či s formáciou The Temptations.

Profesionálnu kariéru odštartoval Ronald Bruner Jr. už ako 15 ročný a o pár rokov neskôr sa stal stabilným členom skupiny Kennyho Garretta. Svoju žánrovú všestrannosť dokázal, keď sa stal členom thrash metalovej legendy Suicidal Tendencies.

Ocenenie Grammy získal v roku 2010 ako člen kapely Stanleyho Clarka (www.grammy.com/grammys/artists/ronald-bruner-jr). Po boku Marcusa Millera absolvoval v tom istom roku turné Tutu revisited a o tri roky neskôr dostal príležitosť zahrať si s Princeom. Na konte má tiež spolupráce s Kendrickom Lamarom, Thundercat, Erykah Badu, Georgeom Dukeom, Al Jarreau a ďalšími špičkovými umelcami.

Ronald Bruner Jr. vydal svoj debutový album Triumph v marci 2017.

Obľúbenec slovenského jazzového publika, Donny McCaslin sa vracia

Ďalším veľkým menom najbližšieho One Day Jazz Festivalu bude Donny McCaslin, saxofonista a skladateľ uznávaný v jazzových, rockových aj elektronických kruhoch. Je známy aj vďaka svojmu priateľstvu s Davidom Bowiem, ktorý ho oslovil s ponukou spolupráce na svojom poslednom albume Blackstar. Po jeho vystúpení na tohtoročnom Colours of Ostrava kritici nešetrili chválou. Donny McCaslin odohral uhrančivý elektronický set a po koncerte povedal, že jeho hudobnú premenu ovplyvnil práve David Bowie.

Na One Day Jazz Festivale sa naposledy predstavil v júni 2016 so svojou newyorskou formáciou Donny McCaslin Group v programe Remember David Bowie. Slovenským fanúšikom sľúbil, že ich na ďalší svoj koncert nenechá dlho čakať, keďže kvôli nepriaznivému počasiu nemohol svoj set dohrať do konca. Svoj sľub dodržal a v novembri sa na One Day Jazz Festivale predstaví opäť so samostatným celým koncertným programom.

Somi akka „nová Nina Simone“

Dcéra prisťahovalcov z Rwandy a Ugandy očarila svojím talentom jazzovú scénu v New Yorku, a vzápätí odišla žiť do Nigérie, kde hľadala novú hudobnú inšpiráciu. Výsledkom bol jej prelomový album The Lagos Music Salon (2014), ktorý si vyslúžil vysoké hodnotenia kritikov i pozornosť prestížneho magazínu Billboard a Somi vystrelil na prvé priečky medzinárodných jazzových rebríčkov. Jednu z najmarkantnejších recenzií zverejnil legendárny americký denník The Huffington Post, ktorý Somi označil za „novú Ninu Simone.“

Talentovanú mladú umelkyňu, ktorá na svojich vystúpeniach kombinuje angličtinu so širokou škálou afrických jazykov, si prizvali na spoluprácu hviezdy ako John Legend, Danilo Perez, Mos Def či Jennifer Hudson. Vlani Somi vystúpila v slávnej newyorskej Carnegie Hall po boku Dave Matthewsa, Hugha Masekelu a Vusiho Mahleselu pri príležitosti osláv 20. výročia nezávislosti Južnej Afriky.

V marci 2017 vydala Somi nový album s názvom Petite Afrique.

Radio Big Band pod vedením Radovana Tarišku a Benita Gonzalesa i nový projekt Martina Valihoru White Moon Session

Domácu scénu bude na novembrovom One Day Jazz Festivale reprezentovať Radio Big Band. Voľné zoskupenie hudobníkov rôznych generácií povedú v tandeme uznávaný slovenský saxofonista Radovan Tariška a zahraničný hosť, popredný svetový jazzový pianista Benito Gonzales, ktorý už hosťoval a spolupracoval s viacerými slovenskými umelcami (Sisa Michalidesová, David Hodek).

Organizátor festivalu Martin Valihora sa predstaví so svojím novým projektom White Moon Session.

Vstupenky už tento týždeň v predaji v sieti Ticketportal.

Viac info: www.onedayjazz.sk | www.facebook.com/onedayjazzfestival