Ježkoviny: unikátny program pre deti z dielne UNICEFu už aj na Slovensku

Kedy vaše dieťa dostalo naposledy list do poštovej schránky? Určite sa z neho veľmi tešilo. Vďaka programu JEŽKOVINY bude dostávať obálku adresovanú na svoje meno každý mesiac. S obálkou plnou prekvapení bude spolu s Ježkom Brunom spoznávať svet, príbehy detí z rôznych krajín, ale aj samého seba. JEŽKOVINY nie sú len vianočným darčekom, ale darčekom, ktorý dieťaťu spríjemní celý rok.

Listy priamo do schránky

JEŽKOVINY sú celoročným programom pre deti vo veku 6-10 rokov. 12 mesiacov im priamo do schránky bude doručovaná veľká obálka s príbehmi Ježka Bruna, jednoduchými aktivitami, nálepkami, ale aj informáciami o terénnych programoch pomoci UNICEF. Deti sa hravou formou dozvedia zaujímavé informácie o krajinách, ktoré Ježko navštívi a dostanú odpovede na otázky, ktoré im víria v ich malých hlavičkách. Dospelý, ktorý dieťaťu JEŽKOVINY venuje, zároveň podporí týmto originálnym a užitočným darčekom programy UNICEF na pomoc deťom v núdzi. Aj dospelákom sa ujde list a v ňom praktické rady od skúsených slovenských psychológov k častým problémom, s ktorými sa stretávajú pri svojej práci s deťmi.

Zohratá dvojica autorov detských kníh

Príbehy o Ježkovi Brunovi napísala talentovaná autorka kníh pre deti a mládež Zuzana Štelbaská a ilustroval ich skvelý Adrián Macho. Deti sa tak môžu tešiť na stránky plné dobrodružstiev, ciest a zaujímavých stretnutí s deťmi v rôznych častiach sveta. Ježko Bruno ich zavedie napríklad na Vanuatu, do Jordánska či Afganistanu a zoznámi ich s malými kamarátmi, ktorých na svojich cestách stretne. Každý mesiac ich čaká nové dobrodružstvo.

Venované našim deťom

„Dlho sme rozmýšľali nad tým, ako pomáhať deťom vo svete a zároveň potešiť slovenské deti. Niekedy netreba vymýšľať nové veci, ale stačí sa pozrieť sa do histórie. UNICEF bol známy pohľadnicami, ktoré si ľudia posielali, aby si popriali niečo milé, potešili svojich blízkych a zároveň kúpou pohľadnice podporili prácu UNICEF. Dnes si ľudia posielajú priania cez sociálne siete a na pomoc prispievajú online. Radosť z elektronických správ je však iná. A tak sme sa rozhodli priblížiť deťom radosť z toho, keď dostanú list do poštovej schránky. Aj preto dnes prichádzame s novým darcovským programom. Ježko Bruno je veselý sprievodca, ktorý musel vyjsť z komfortnej zóny svojho brlôžka, aby sa vydal za dobrodružstvom, počas ktorého veľa pomáha. O svojich zážitkoch píše deťom listy. Zároveň deťom ukazuje, že aj keď sa stretne s problémami, vždy sa dajú vyriešiť. Verím, že deti budú mať z JEŽKOVÍN takú radosť, ako sme mali my s naším tímom, keď sme im pomáhali prísť na svet. Vďaka pravidelným príspevkom od rodičov budeme môcť pomáhať nielen deťom vo svete, ale aj pripravovať ďalšie programy pre slovenské deti,“ hovorí Mária Sliacka, výkonná riaditeľka Slovenskej nadácie pre UNICEF. Viac o JEŽKOVINÁCH sa dozviete na www.jezkoviny.sk.

O UNICEFe

UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.

