Johnson nemá problém prispôsobiť si pravidlá, podľa Cséfalvayovej je možný akýkoľvek vývoj brexitu

Pri súčasnom britskom premiérovi Borisovi Johnsonovi je možný akýkoľvek scenár ďalšieho vývoja brexitu. Myslí si to predsedníčka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová (Most-Híd).

Myslí si, že Johnson nemá problém v rámci mocenského boja si prispôsobovať pravidlá tak, ako sa mu to hodí. Cséfalvayová tak reagovala na otázky SITA po stredajšom hlasovaní britského parlamentu, ktorý schválil zákon zakazujúci odchod bez dohody.

Predsedníčka zahraničného výboru pripomenula, že tvrdý brexit by poškodil nielen Veľkú Britániu, ale aj Európsku úniu.

Negatívne následky odkladu

„Ak britský parlament prijal zákon, ktorým napriek postojom premiéra odmieta brexit bez dohody, mali by sme to rešpektovať a počkať, ako sa situácia v Spojenom kráľovstve vyvinie. Prípadný ďalší odklad by sme však mali dopustiť len vtedy, ak by bol technicky nevyhnutný, aby mohol nastať riadený brexit a len na krátke obdobie. Treba si totiž uvedomiť, že aj neustály odklad brexitu má negatívne následky pre EÚ, keďže nenecháva dostatok priestoru a kapacít venovať sa prioritám, ktorých nie je v súčasnom svete málo,“ uviedla Cséfalvayová.

Westminster pritom odhlasoval, že ak sa Johnsonovi nepodarí do 19. októbra vyrokovať dohodu, musí požiadať o trojmesačný odklad. Momentálne by mala Británia Úniu opustiť 31. októbra.

Rozpad Spojeného kráľovstva

Johnson v premiérskom kresle nahradil Theresu Mayovú. Avizoval, že jemu sa podarí otvoriť dohodu, ktorú lídri EÚ schválili ešte vlani. Európska dvadsaťsedmička však otvorenie dohody odmieta. „Čo sa týka otázky otvárania dohody o brexite, za smerodajný považujem postoj Írska, vzhľadom na to, že jej sporným bodom je najmä írska poistka,“ pripomenula Cséfalvayová.

„Úlohou politikov je hľadať prijateľný konsenzus a dohodu tak, aby nepoškodili občanov. Zatiaľ sa však zdá, že Boris Johnson robí presný opak. Ak bude pokračovať v tejto svojej politike, výsledkom môže byť nielen brexit bez dohody, ale aj rozpad Spojeného kráľovstva,“ domnieva sa predsedníčka Zahraničného výboru NR SR. Naráža tak na ambície Škótska. To je jasne proeurópske a silnejú v ňom debaty o ďalšom referende o vystúpení zo Spojeného kráľovstva v prípade tvrdého brexitu.

Narazil na silného súpera

Britský premiér Boris Johnson len niekoľko týždňov po nástupe do úradu narazil na silného súpera na domácej pôde. Poslanci dolnej komory britského parlamentu, vrátane desiatok poslancov za jeho vlastnú Konzervatívnu stranu, mu zákonom zakázali brexit „bez dohody„.

Práve to bol pritom jeho preferovaný scenár v prípade, ak sa mu nepodarí dosiahnuť s EÚ novú dohodu o brexite, čo sa mu podľa všetkého nepodarí. Zákon zakazujúci brexit „na divoko“ podporilo 327 poslancov, proti ich bolo 299.