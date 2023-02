Johnson vyzval Západ na dodanie zbraní Ukrajine a povedal, či bude Putin eskalovať vojnu do jadrového konfliktu

Bývalý britský premiér Boris Johnson požiadal západné vlády, aby poslali ukrajinskej armáde všetky potrebné zbrane. Mal na mysli aj bojové stíhačky, ktoré sa zatiaľ spojenci Kyjevu zdráhajú poskytnúť. Referuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý zverejnil pasáže z Johnsonovho rozhovoru pre Fox News.

Poskytnutie zbraní

„Poviem len toľko, že zakaždým, keď sme povedali, že bude chyba poskytnúť takú a takú výzbroj, sa to skončilo tak, že sme to urobili a nakoniec to bola správna vec pre Ukrajinu,“ povedal Johnson, ktorý sa nachádza vo Washingtone na rokovaniach s poprednými politikmi o zvýšení podpory pre Ukrajinu.

Johnson pripomenul, ako Západ spočiatku nechcel poskytnúť protitankové rakety či raketové systémy HIMARS, no napokon tak učinil. „V skutočnosti sa ukázali ako neoceniteľné pre Ukrajincov. A to isté sa stalo teraz s tankmi,“ dodal.

Eskalácia vojny

Johnson je presvedčený, že je potrebné „šetriť čas, peniaze, zachraňovať životy a čo najrýchlejšie dať Ukrajincom to, čo potrebujú“. Zároveň odmietol myšlienku, že by ruský vodca Vladimir Putin mohol byť pripravený eskalovať vojnu do jadrového konfliktu.

„On (Putin) pravdepodobne ani nezastaví Ukrajincov. Ak by to urobil, my by sme jeho ekonomiku dostali do takej kryogénnej paralýzy, že by sa z nej Rusko nedostalo desiatky rokov. Takže to neurobí,“ skonštatoval Johnson, ktorý sa v USA stretne aj s republikánskymi zákonodarcami, aby ich presvedčil na ďalšiu podporu Ukrajiny.