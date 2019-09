Juniorka Jenčušová v Yorkshire splnila základný cieľ, od elitnej dvadsiatky ju delila necelá sekunda

Juniorka Nora Jenčušová bola prvou zo slovenskej výpravy, ktorá sa predstavila na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Anglicku.

V pondelňajšej časovke na 14 km v kúpeľnom meste Harrogate v grófstve Severný Yorkshire obsadila spomedzi 50 štartujúcich solídnu 23. priečku s mankom 1:25 min na víťaznú Rusku Garejevovú.

Od lepšieho umiestnenia ju delili stotiny sekundy

Stále iba 17-ročná rodáčka zo Spišskej Novej Vsi bola so svojim výkonom spokojná, ale mrzelo ju, že od lepšieho umiestnenia ju delili stotiny sekundy.

„Chcela som byť v prvej polovici štartového poľa, čo sa Slovenkám väčšinou ani nepodarí. Prvá dvadsiatka by bola super, ale ani štatisticky to nepustilo, lebo na európskom šampionáte som bola práve dvadsiata a tentoraz som bojovala vo svetovej konkurencii. Samozrejme, mrzí ma to, že chýbalo málo a mohla som byť vyššie,“ zhodnotila pre agentúru SITA mladá reprezentantka, ktorá zaostala za dvadsiatou Taliankou Larou Gillespieovou o 76 stotín sekundy a na pätnástu Švajčiarku Léu Curinierovú stratila necelých osem sekúnd.

Cyklistku čaká na MS ešte jeden štart

Juniorky absolvovali v pondelok jeden 14 km dlhý okruh v meste Harrogate s celkovým prevýšením 226 metrov.

„Profil trate bol veľmi zaujímavý, pretože na trase nebola vôbec rovina. Hneď po štarte sa dva kilometre cesta dvíhala a to mi akosi nesedelo. Bolo to vidieť aj na čase, keďže už v polovici trate som strácala minútu. Viac mi vyhovovala druhá polovica, ktorú som zajazdila lepšie. Večer pred štartom výdatne pršalo, takže cesta bola mokrá a v rýchlych zjazdoch bolo treba ísť opatrne,“ hovorila Jenčušová.

Talentovanú cyklistku čaká na MS ešte jeden štart. V piatok sa predstaví medzi juniorkami v pretekoch s hromadným štartom, ktorá povedú z Doncasteru do Harrogate a ich dĺžka bude 86 km.

„Bude to zaujímavé, keďže nás bude na štarte viac ako sto. My, Slovenky, pôjdeme pravdepodobne až z posledného radu. Trasu si však určite pôjdem pozrieť,“ uzavrela pre SITA mladá pretekárka.