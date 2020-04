Júnový barážový zápas o majstrovstvá Európy medzi Slovenskom a Írskom opäť odložili

Európska futbalová únia (UEFA) na ďalšie bližšie neurčené obdobie odložila konanie baráže o postup na majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia v roku 2021.

Euro sa malo pôvodne konať v júni a júli 2020, no pandémia koronavírusu spôsobila odklad podujatia o jeden rok.

Najprv mali hrať koncom marca

Spomenutá baráž sa mala podľa pôvodného plánu hrať v závere marca, UEFA je však presunula na jún a teraz na neurčito. Taký je verdikt po stredajšej telekonferencie generálnych sekretárov národných zväz so zástupcami UEFA.

Slovenská reprezentácia teda po marci neodohrá súboj proti Írom ani v júni. Víťaz duelu Slovensko – Írsko nastúpi na pôde postupujúceho z druhého semifinálového zápasu Bosna a Hercegovina – Severné Írsko. Úspešný finalista získa miestenku na ME.

„Konferenčný hovor bol rozdelený do troch častí. Najskôr sa rozoberali UEFA národné súťaže. Išlo najmä o možnosť preloženia júnového termínu play-off do druhej polovice roka. Pripadajú tam dve alternatívy. Uvidíme, ktorú napokon výkonný výbor UEFA schváli. V druhej časti sa riešili UEFA klubové súťaže a národné ligy. Tam boli predložené tri varianty riešenia, ale všetko sa to bude odvíjať od termínu začatia národných líg. V poslednej časti sa hovorilo o UEFA turnajoch mládeže. Padol tam návrh na zrušenie Elite round a finálových turnajov v tých kategóriách, kde nie je náväznosť na MS. Ide o o turnaje hráčov do 17 rokov a hráčok do 19 rokov. Nechýbala ani debata o možnosti preloženia zápasov kategórie do 21 rokov a taktiež aj ženského Eura,“ vyjadril sa pre futbalsfz.sk generálny sekretár SFZ Peter Palenčík s tým, že v druhej polovici apríla je naplánovaný ďalší videohovor.

Odložili všetky júnové zápasy

UEFA odložila všetky na jún plánované stretnutia až do ďalšieho rozhodnutia. Tento verdikt zahŕňa okrem spomenutých barážových duelov aj zápasy kvalifikácie ženských ME 2021 a prípravné súboje.

V mládežníckych kategóriách zrušili májové ME hráčov do 17 rokov, júlové ME hráčok do 19 rokov. Kontinentálny šampionát futbalistiek do 17 rokov z mája 2020 zatiaľ len odložili, to isté platí aj o júlových ME hráčov do 19 rokov.

Odklad neminul ani vyvrcholenie Ligy majstrov vo futsale. UEFA zároveň formálne predĺžila prerušenie Ligy majstrov a Európskej ligy až do ďalšieho rozhodnutia.