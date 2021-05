Šeliga ako podpredseda parlamentu končí, Droba sa pre porušenie zákazu vychádzania z funkcie odísť nechystá (video)

aktualizované 5. mája 15:32

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) na stredajšej tlačovej konferencii oznámil, že odstupuje z funkcie. Ospravedlnil sa všetkým občanom za zlý príklad, ktorý im ako podpredseda parlamentu spolu s kolegami dal.

Porušenie zákazu vychádzania

Podľa svojich slov by mohol hovoriť o tom, že to bolo pracovné stretnutie, že riešili napríklad očkovanie, a je to pravda.

Faktom ale podľa neho je, že pracovné stretnutie malo byť v oficiálnych priestoroch a nie v uzavretej časti kaviarne. Podotkol, že je na mieste vyvodiť voči sebe politickú zodpovednosť.

Video: Tlačová konferencia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Šeliga spolu so straníckou kolegyňou Janou Žitňanskou a bratislavským županom Jurajom Drobom (SaS) minulý týždeň porušili zákaz vychádzania, keď do noci sedeli v podniku Klub pod lampou. Na svojom webe o tom informuje Denník N, ktorý sa odvolal na fotografie týždenníka Plus 7 dní. Fotky mali vzniknúť pred polnocou.

Z funkcie odstupuje aj Žitňanská

Svojej funkcie sa zároveň vzdala aj Žitňanská, ktorá odstúpila z postu predsedníčky Výboru NR SR pre sociálne veci.

„Mohol by som hovoriť o tom, že to bolo pracovné stretnutie, že sme riešili očkovanie, sociálne veci, komunálnu spoluprácu a podobne. To je pravda. Nebola to žiadna žúrka, neboli tam žiadni iní ľudia, bola to uzavretá časť. Ale faktom je, že takéto pracovné stretnutie malo byť v oficiálnych priestoroch,“ podotkol Šeliga.

„Som si vedomý, že za chyby sa platí, a práve preto sme sa s pani Žitňanskou vzdali našich postov, ktoré sme mali vo vedení NR SR,“ doplnil. Tvrdí, že vedenie strany o tom informoval v utorok 4. mája večer a poslanecký klub dnes ráno. Prípadnú pokutu je pripravený zaplatiť.

Drobu vzniknutá situácia mrzí

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová uviedla, že gesto Šeligu a Žitňanskej rešpektuje. Ako doplnila, o tom, kto ich vo funkciách nahradí, ešte diskusia vo vedení strany neprebehla.

Vzniknutá situácia mrzí aj bratislavského župana Drobu, ktorý priznáva, že spravil chybu. Zároveň si však nemyslí, že ide o zlyhanie, za ktoré treba odstupovať z funkcie.

„Po 14 mesiacoch práce a výsledkoch v boji s pandémiou a jej dopadmi som si nedopatrením predĺžil večierku pracovným stretnutím. Zároveň som však presvedčený, že aktuálna pandemická situácia umožňuje prehodnotenie zákazu vychádzania a verím, že vláda tak urobí čím skôr,“ dodal Droba v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman.