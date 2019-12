K japonskému pobrežiu priplavilo vrak, bolo na ňom päť tiel a dve ľudské hlavy

K pobrežiu japonského ostrova Sado priplavilo v piatok more vrak drevenej loďky s piatimi telami a dvoma ľudskými hlavami. Plavidlo bolo ťažko poškodené a na strane malo kórejský nápis. Polícia v sobotu nevedela potvrdiť, či hlavy patrili k telám. Japonské médiá informovali, že pozostatky boli „sčasti už len kostry“. To by mohlo naznačovať, že boli na mori dlhšiu dobu.

Plavidlo pochádza pravdepodobne zo Severnej Kórey. Príčinou smrti posádky mohlo byť počas zimy vyčerpanie alebo hlad.

Nálezy podobných vrakov nie sú na pobreží Japonska ničím ojedinelým. Zväčša sú prázdne, niekedy však obsahujú ľudské pozostatky. Predpokladá sa, že chudoba núti Severokórejčanov chodiť loviť ryby ďaleko od domova.