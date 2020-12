K návrhu o dôchodkoch dostal Krajniak stovky pripomienok, úpravy žiada aj ministerstvo financií

Vyše 500 pripomienok, z toho 328 zásadných, prišlo ministrovi práce a sociálnych vecí Milanovi Krajniakovi (Sme rodina) k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme. Len samotné ministerstvo financií vznieslo 54 pripomienok, z ktorých je 35 zásadných.

Z návrhu rezort žiada vypustiť ustanovenie o tom, že nárok na starobný dôchodok vznikne aj po odpracovaní istého počtu rokov. Podľa ministerstva financií nie je jasné, či sa do počtu rokov budú započítavať roky strávené štúdiom alebo obdobie nezamestnanosti pred rokom 2004, ktoré sú súčasťou dnešného výpočtu dôchodku.

Hrozí skokové zvýšenie dôchodkového veku

„Bez jasného vymedzenia započítaných rokov nie je možné správne určiť ich minimálny počet, bez čoho sa nedá garantovať, že sa výrazne nezníži vek odchodu do dôchodku oproti dnešku, čo by malo významný negatívny vplyv na udržateľnosť verejných financií,“ upozorňuje ministerstvo financií. Žiada tiež prehodnotiť zavedenie jednotného dôchodkového veku v roku 2022 na úrovni 63 rokov.

„Zjednotením sa skokovo zvýši dôchodkový vek voči aktuálnemu legislatívnemu stavu,“ varuje rezort financií. Zvýšenie predstavuje od 2 mesiacov v prípade muža, resp. bezdetnej ženy do 1 roka a 9 mesiacov v prípade ženy, ktorá vychovala 5 alebo viac detí. Podľa ministerstva financií ide pritom o rozdiel dvoch legislatívnych úprav na rok 2002. „Nemyslíme medziročnú zmenu, ktorá bude vyššia,“ zdôraznilo ministerstvo.

Možnosť odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch navrhuje rezort financií riešiť v rámci podmienok na predčasný dôchodok, pričom odchod do dôchodku vo výraznejšie nižšom veku ako je dôchodkový vek by mal byť viazaný na podmienku minimálnej výšky takého dôchodku. „Nárok na starobný dôchodok má vzniknúť iba dovŕšením dôchodkového veku. Poberanie dôchodku pred alebo po dosiahnutí dôchodkového veku má riešiť predčasný dôchodok alebo neskorý dôchodok,“ tvrdí ministerstvo. Rezort financií tiež žiada vypustiť možnosť vyplatenia celej sumy úspor v druhom pilieri v prípade osobitne ťažkej životnej situácie. „Takáto možnosť nie je možná ani v prvom pilieri dôchodkového systému, zvyšuje komplikovanosť systému a zvyšuje riziko nízkeho dôchodku vo vysokom veku,“ upozorňuje ministerstvo.

Pripomienky zamstnávateľských zväzov

Desiatky zásadných pripomienok adresovali rezortu práce a sociálnych vecí aj zamestnávateľské zväzy. Asociácia priemyselných zväzov SR a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR napríklad zhodne nesúhlasia so zrušením dedenia vo výplatnej fáze zo starobného dôchodkového sporenia v prípade, ak nebudú upravené pozostalostné dôchodky z prvého piliera.

Konfederácia odborových zväzov SR trvá na zachovaní stropu na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov. „Žiadame, aby aj v predloženom návrhu bol ustanovený ako maximálny dôchodkový vek 64 rokov ako jedna z podmienok vzniku nároku na dávku,“ odkázali ministerstvu práce.

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) vzniesla voči legislatívnemu návrhu 25 pripomienok, z čoho je 23 zásadných. Návrh ústavného zákona žiada stiahnuť z legislatívneho procesu a prehodnotiť časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení. ADSS okrem toho napríklad žiada, aby minimálna garantovaná výška príspevkovej sadzby do druhého piliera nebola nižšia, ako je aktuálna príspevková sadzba.

Zhoršenie udržateľnosti celého systému

Národná banka Slovenska (NBS) zásadne nesúhlasí s tým, aby mohli ísť ľudia do dôchodku po odpracovaní istého počtu rokov. Centrálna banka preto žiada ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina), aby toto ustanovenie z návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme vypustil.

„Namietané kritérium počtu odpracovaných rokov ako jedna z podmienok vzniku nároku na starobný dôchodok, ak bude efektívne, zmäkčuje podmienku na dosiahnutie dôchodkového veku, čím sa zhoršuje udržateľnosť celého systému,“ varuje NBS. Takéto ustanovenie okrem toho podľa centrálnej banky znevýhodňuje ľudí s vyšším stupňom vzdelania. „Pravdepodobne to tiež povedie k nižším dôchodkom menej vzdelaných občanov, ak odídu do dôchodku pred štandardným dôchodkovým vekom,“ upozorňuje NBS.