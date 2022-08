Kadri priniesol Stanleyho pohár do londýnskej mešity, jeho cieľom bolo inšpirovať mládež

Útočník tímu zámorskej hokejovej NHL Calgary Flames Nazem Kadri si v sobotu naplno užil deň, počas ktorého mal v opatere Stanleyho pohár vybojovaný v uplynulej sezóne 2021/2022 v drese Colorada Avalanche. Tridsaťjedenročný zakončovateľ dokonca cennú trofej priniesol do mešity vo svojom rodisku, meste Londýn v kanadskej provincii Ontário.

Kadri povedal, že mešita je súčasť jeho zázemia. „Patrí k mojím koreňom, je súčasťou toho, kto som,“ uviedol Kadri, ktorého prekvapila početná účasť fanúšikov v uliciach mesta. „Všetkým som nesmierne vďačný. To bol cieľ, inšpirovať a motivovať mládež. Táto mladá generácia hľadá vzory, takže robím to najlepšie, čo viem, a som rád, že to môžem zdieľať s ostatnými,“ dodal.

Kadri počas slávnosti so Stanleyho pohárom dostal od starostu Londýna kľúč od mesta. „Existuje dôvod, prečo tento úspech neoslavujem len so svojou rodinou. Chcel som prísť sem a podeliť sa s vami. Od prvého dňa ste boli mojimi podporovateľmi. Neviem poriadne opísať, čo to pre mňa znamená,“ poznamenal Kadri.

Hráč s libanonskými koreňmi dúfa, že jeho cesta bude predstavovať dobrú skúsenosť a inšpiráciu pre moslimskú komunitu. „Ak niekto môže vyhrať Stanley Cup ako moslim, inšpiruje viac moslimov, aby dosiahli svoje sny,“ poznamenal 15-ročný mladík Zayan Khan. Kadri minulý týždeň podpísal s Calgary Flames sedemročný kontrakt, vďaka ktorému zarobí 49 miliónov dolárov.