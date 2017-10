Kaliňák vypovedal v kauze poslaneckého asistenta Filipa R., ktorý sa mal v banke pozrieť jeho účet

BRATISLAVA 19. októbra (WebNoviny.sk) – V kauze obžalovaného poslaneckého asistenta Filipa R. vo štvrtok ako svedok na Okresnom súde Bratislava V vypovedal minister vnútra Robert Kaliňák.

„Ja si myslím, že je niekto iný zodpovedný v tej veci a v tejto chvíli sa zbabelo schováva za štatút poslanca,“ povedal Kaliňák novinárom po tom, ako opustil pojednávaciu miestnosť.

Kaliňák posiela Rajtára pred súd

Obžalovaného podľa Kaliňáka na celú vec nahovoril jeho šéf, poslanec Jozef Rajtár a ten by podľa neho mal stáť aj pred súdom. Filip R. spolu s Rajtárom navyše podľa ministra zverejnili len selektívne údaje týkajúce sa jeho účtu.

„Na základe toho začali niektoré médiá zverejňovať, že som prijal peniaze od Ladislava B., čo nie je pravda,“ dodal Kaliňák s tým, že primárnou pohnútkou Filipa R. bolo vyrobiť kauzu. „Tým, že skomolili informácie, tak ich zneužili,“ dodal.

„Pred súdom by mal stáť človek, ktorý obchoduje s daňovým podvodníkom,“ reagoval Rajtár, ktorý prišiel na pojednávanie podporiť obžalovaného. Zároveň poprel, že by konanie Filipa R. inicioval on sám. „Musím zdôrazniť, že Robert Kaliňák sa priznal k tým transakciám sám,“ vyhlásil s tým, že banky majú zo zákona povinnosť preverovať podozrivé transakcie, ako boli tie medzi ministrom a spoločnosťami Ladislava B.

Advokát Filipa R. namietal zaujatosť sudkyne

To, že by konal pod vplyvom Rajtára, odmietol po pojednávaní aj samotný Filip R. „Považujem to za totálne nezmysly. Takéto tvrdenia sa nezakladajú na žiadnej pravde,“ povedal. Ministra v postavení svedka sa Filip R. podľa vlastných slov nič nepýtal. „Možno som mal chuť, ale netýkalo sa to tohto pojednávania,“ dodal.

Advokát Filipa R. na začiatku vypočúvania ministra namietal zaujatosť sudkyne. Jedným z dôvodov je vylúčenie verejnosti, druhým je to, že ako svedkovia sú v prípade predvolaní aj dvaja policajní vyšetrovatelia a tretím je otázka, ktorú sudkyňa na poslednom pojednávaní položila obžalovanému. „Bola to otázka, aké zákonné ustanovenia porušil daným konaním, teda tým, že zverejnil informácie,“ povedal obhajca Filipa R. Marek Para s tým, že už konštatovanie, že zverejnil informáciu jasne naznačuje pohľad súdu.

Výpovede policajtov sú zase podľa obhajcu v rozpore s judikatúrou najvyššieho súdu. „Pretože výpoveďou nemôžu nič iné ako potvrdiť zákonnosť svojho postupu,“ zdôraznil. Práve vyšetrovatelia sa podľa neho pri zadržaní a výsluchu Filipa R dopustili viacerých nezákonností, napríklad ho vypočúvali v nočných hodinách.

Súd sa však vo štvrtok námietkou nezaoberal ako oneskorenou, keďže podľa sudkyne mala byť podaná na predošlom pojednávaní. Vyšetrovatelia sa nakoniec z pojednávania ospravedlnili pre zaneprázdnenosť, ako druhý svedok vypovedal zamestnanec Tatrabanky.

Pojednávanie je odročené na 19. decembra

Súd pojednávanie odročil na 19. decembra, vypovedať má znalec navrhnutý obhajobou. Celá vec sa pred súdom pre zachovanie bankového tajomstva prejednáva s vylúčením verejnosti. Dnešné pojednávanie sa začalo oneskorene, keďže v ranných hodinách na bratislavských súdoch nahlásili prítomnosť bomby.

Asistent poslanca Jozefa Rajtára (SaS) Filip R. čelí obžalobe pre ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Filip R. si podľa obžaloby nezákonne pozrel v banke účty ministra vnútra Roberta Kaliňáka a bývalého ministra dopravy Jána Počiatka. Podľa prokuratúry sa tým dopustil spomenutého skutku, a to závažnejším spôsobom konania, za ktoré hrozí trestná sadzba tri roky až osem rokov väzenia.

Závažnejším spôsobom konania sa v tomto prípade rozumie „porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženej mu podľa zákona“. Filip R. predtým pracoval ako zamestnanec banky. Po jeho obvinení opozícia kritizovala, že v tomto prípade polícia konala veľmi rýchlo, na rozdiel od iných prípadov, v ktorých sú podozriví predstavitelia vládnej moci.