Kampaň #vbezpeci: Deti denne trávia na TikTok-u 80 minút

Až 12% detí pod 5 rokov vlastní tablet, 60% seniorov má ľahko prelomiteľné heslo a až polovica detí na internete komunikuje s cudzincami. Aj tieto zistenia priniesol nový projekt spoločnosti Huawei a českého mediálneho domu CNC s názvom #vbezpeci. Cieľom kampane je učiť širokú verejnosť o nástrahách virtuálneho priestoru. Kampaň prebieha v tlačených médiách spoločnosti CNC a na internete v Českej republike. Dostupná je však pre Slovákov na webovej stránke projektu.

Foto: Huawei

Kampaň definuje ohrozené skupiny najmä podľa veku. Prvou skupinou sú predškoláci vo veku do 6 rokov, ktorí technológie využívajú najmä na zábavu a hry. Mobilné telefóny má len 3% z nich a 73% detí trávi čas na internete pod dohľadom rodičov. Deti v školskom veku, teda do 12 rokov už patria medzi ohrozenejšie skupiny, keďže sa na internete môžu stretnúť prakticky so všetkým – od sexuálneho obťažovania až po kyberšikanu. Podľa kampane #vbezpeci až 63% detí vo veku od 7 do 12 rokov surfuje na internete bez dohľadu rodičov. V prípade, že tento dohľad majú, rodičia viac regulujú vyhľadávania u mladších než starších detí – 36,9% osemročných oproti 7% šestnásťročných. Skupina teenagerov má často už prakticky neobmedzený prístup do všetkých zákutí internetu.

Z českom prieskumu v rámci kampane #vbezpeci vyplýva, že deti denne trávia priemerne 85 minút sledovaním videí na YouTube, v porovnaní s 80 minútami strávenými na sociálnej sieti TikTok. Deti taktiež aktívne používajú YouTube (takmer 90%), Facebook (72%) a Instagram (skoro 69%).

„Najväčšie nebezpečenstvo spočíva v tom, že digitálny svet a jeho riziká podceňujeme,“ uvádza Pavol Košek, riaditeľ korporátnej komunikácie Huawei a odborník na online ochranu a kybernetickú bezpečnosť. Ako reakciu na zvyšujúcu sa zodpovednosť rodičov vyvinuli experti tzv. Desatoro digitálneho rodiča. Ide o súbor desiatich základných pravidiel, ktoré radia rodičom ako ochrániť svoje dieťa pred nástrahami internetu. Základnými princípmi sú napríklad otvorená komunikácia a dôvera, časové pravidlá, disciplinovanosť a samozrejme silné heslá.

„Pre deti je internet prirodzeným prostredím, nebojme sa nechávať ich objavovať. Musíme sa však pripraviť aj na značnú dávku roboty. Digitálne rodičovstvo je každodenná drina a rodič musí aj v online svete viesť svoje dieťa rovnakým spôsobom, ako vo svete reálnom. Komunikujte, buďte otvorení a učte sa od seba navzájom,“ radí Pavol Košek.

Ľudia vo veku nad 65 rokov s modernými technológiami väčšinou neprišli do styku v rámci pracovného prostredia. Aj u nich sa však v súčasnej dobe technológie tešia veľkej obľube a vo svojom voľnom čase ich využívajú takmer všetci. Podľa prieskumu portálu Seznam.cz v spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci až 97% seniorov používa e-mail, 95% používa internet na vyhľadávanie informácií a 63% komunikuje pomocou „chatovania“. Starší ľudia sú však oveľa menej imúnni voči podvodným e-mailom a falošným správam, ktoré preposielajú a zdieľajú tri až šesťkrát častejšie ako mladí ľudia. „Internet umožňuje seniorom zostať v spojení s rodinou, vnúčatami i priateľmi, čo má najmä vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s prebiehajúcou krízou úžasný prínos. Je dôležité, aby sa seniori internetu nebáli, avšak rovnako tak je dôležitá digitálna gramotnosť a obozretnosť,“ vysvetľuje Pavel Košek.

