Kanada podala sťažnosť na Spojené štáty, upozorňuje na nespravodlivé zavedenie cla

TORONTO 11. januára (WebNoviny.sk) – Kanada požiadala Svetovú obchodnú organizáciu (WTO), aby prešetrila, ako USA uplatňujú clá, keďže podľa nej porušujú medzinárodné právo. Kanada predložila 122 prípadov, v ktorých USA podľa jej názoru nespravodlivo zaviedli clá, a to nielen voči Kanade. Sťažnosť krajina podala ešte minulý mesiac, ale informovala o nej až v stredu.

Útok na americký systém

Splnomocnenec USA pre obchod Robert Lighthizer vo vyhlásení uviedol, že kanadská sťažnosť je „rozsiahly a neuvážený útok na americký systém opatrení na nápravu obchodu“. Konštatoval, že to poškodí kanadské záujmy a prospeje iba Číne.

„Dokonca aj keby Kanada uspela s týmito nepodloženými sťažnosťami, v prvom rade by z toho profitovali iné krajiny, nie Kanada. Napríklad, ak by USA zrušili opatrenia, ktoré Kanada uviedla v sťažnosti, záplava dovozu z Číny a iných krajín by negatívne ovplyvnila kanadský export do USA,“ vyhlásil Lighthizer.

Rokovania o NAFTA budú možno posledné

Podľa profesora politológie na Torontskej univerzite Nelsona Wisemana Kanada pravdepodobne podanie sťažnosti zverejnila až teraz preto, aby mohla naznačiť kanadskej verejnosti, aby nič neočakávala od nadchádzajúceho kola rokovaní o Severoamerickej dohode o voľnom obchode (NAFTA). Najnovšie kolo bude tento mesiac v Montreale a podľa názoru Wisemana je možné, že bude posledné.

„Trump uprednostňuje bilaterálne vyjednávania s Kanadou aj s Mexikom,“ povedal Wiseman. USA a Kanada zvyčajne majú dobré obchodné vzťahy, ale situácia sa zhoršila, keďže americký prezident Donad Trump žiada veľké zmeny v Severoamerickej dohode o voľnom obchode.