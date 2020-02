Kapela Bon Jovi vydá v máji nový album, zameria sa na „ťažké témy“

Americká rocková kapela Bon Jovi vydá 15. mája album Bon Jovi 2020. Skupina zverejnila aj tracklist nahrávky, ktorá bude obsahovať desať skladieb. Muzikanti takisto ponúkli videoklip k piesni Limitless. Štúdiovka sa bude zameriavať na „ťažké témy“, akými sú napríklad kontrola zbraní, politika, rodina či veteráni. „Zahŕňa život, lásku a stratu,“ dodal 57-ročný líder formácie Jon Bon Jovi. Kapela v júni vyrazí na turné po Severnej Amerike, pričom na niektorých koncertoch vystúpi ako špeciálny hosť Bryan Adams.

Skupina Bon Jovi vznikla v roku 1983 v New Jersey a jej súčasnú zostavu tvoria Jon Bon Jovi (spev, gitara), David Bryan (klávesy), Tico Torres (bicie), Hugh McDonald (basgitara) a Phil X (gitara). Výraznejšie sa jej podarilo presadiť s treťou štúdiovkou Slippery When Wet (1986), z ktorej pochádzajú napríklad skladby You Give Love A Bad Name, Livin‘ On A Prayer či Wanted Dead Or Alive.

Zatiaľ poslednou štúdiovkou kapely je This House Is Not for Sale (2016). Medzi jej ďalšie hity patria piesne ako Bad Medicine, Keep The Faith, Bed Of Roses, Always, It’s My Life, Thank You For Loving Me, Have A Nice Day alebo (You Want To) Make a Memory. Jon Bon Jovi a bývalý gitarista kapely Richie Sambora sú od roku 2009 členmi Skladateľskej siene slávy. Kapelu v roku 2018 uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.