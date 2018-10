Kapela The Cure je prvou veľkou hviezdou Colours of Ostrava 2019

BRATISLAVA 10. októbra (WebNoviny.sk) – Britská kapela The Cure je prvou potvrdenou hviezdou medzinárodného hudobného festivalu Colours of Ostrava 2019.

„Lepšiu a slávnejšiu kapelu si k osemnástemu ročníku nášho festivalu, teda k ‚vstupu do dospelosti‘, nemôžeme ani priať. Je to pre nás veľká pocta a splnený sen. Však The Cure patrí k najväčším legendám svetovej hudby, ovplyvnili niekoľko generácii hudobníkov a kapiel. Aj keď tento rok oslávili už 40 rokov svojej existencie, The Cure jednoducho nestarnú,“ hovorí s nadšením riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

Prvé vystúpenie odohrali v roku 1978

The Cure vznikli v roku 1976 v Crawley. Formáciu v súčasnosti tvoria Simon Gallup – basgitara, Roger O’Donnell – klávesy, Jason Cooper – bicie a Reeves Gabrels – gitary a frontman Robert Smith – spev, ktorý je jediným stabilným členom kapely od jej založenia.

Svoje prvé vystúpenie odohrala kapela v roku 1978 a do súčasnosti absolvovali cez 1500 koncertov.

Doteraz vydali trinásť štúdioviek ako napríklad Three Imaginary Boys (1979), Pornography (1982), Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987), Disintegration (1989), Bloodflowers (2000) či zatiaľ poslednú 4:13 Dream (2008). Okrem toho ponúkli aj niekoľko EP, kompilácií alebo živých nahrávok.

Colours of Ostrava 2019

Osemnásty ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 17. do 20. júla 2019 opäť v úchvatnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic a štvordňové vstupenky sú už v predaji.

Program na 20 scénach ponúkne cez 350 programových bodov – pri koncertoch viac ako 120 zahraničných a domácich kapiel taktiež diskusie v rámci medzinárodného fóra Meltingpot, divadlá, workshopy, filmy, výtvarné inštalácie a ďalšie aktivity.

Tento rok sa na Colours predstavili napríklad americká formácia N.E.R.D. s Pharellom Williamsom, Kygo, Jessie J, Jacob Banks, Joss Stone, George Ezra, Paul Kalkbrenner, Cigarettes After Sex, Kaleo, Future Islands, Beth Ditto, Mura Masa, Aurora, Seasick Steve, HVOB, Slaves či GusGus.

Informácie pochádzajú od PR manažéra festivalu Zdenka Hanouta, z webstránky www.colours.cz a archívu agentúry SITA.