Hrivík bude kapitánom Slovenska na ZOH v Pekingu, už sú známi aj jeho asistenti

Kapitánom slovenskej hokejovej reprezentácie na olympijskom turnaji v Pekingu bude Marek Hrivík. Skúsený útočník bol kapitánom mužstva už na vlaňajšej úspešnej olympijskej kvalifikácii v Bratislave. Písmená „A“ na drese budú mať Petrovia Cehlárik a Čerešňák.

Ďaloga bude proti Fínom zrejme chýbať

V úvodnom zápase Slovákov vo štvrtok proti Fínom pravdepodobne nebude hrať obranca Marek Ďaloga, ktorý sa zranil v utorok na tréningu a v stredu sa na ľade neobjavil. Tréneri už majú jasno aj v otázke, kto sa objaví v bránke. Informoval o tom web olympic.sk.

„Marek Hrivík je prirodzený líder mužstva, svoje vodcovské vlastnosti ukázal už na olympijskej kvalifikácii. Máme však aj ďalších hokejistov, ktorí sú vodcami v kabíne, či to už sú Peter Cehlárik, Peter Čerešňák alebo Michal Čajkovský. Nemôžeme mať len jedného lídra, každý tím ich musí mať viac,“ povedal po stredajšom tréningu asistent hlavného trénera slovenského reprezentačného tímu Ján Pardavý.

Hrivík bol vlajkonosičom na ceremoniáli

Tridsaťročného rodáka z Čadce pridelenie „céčka“ potešilo. „Je to veľká pocta. Budem sa snažiť na ľade i mimo neho odovzdať maximum pre mužstvo a ísť spoluhráčom príkladom. Netvrdil by som, že som teraz šéfom kabíny. Je nás v nej viac, ktorí to ťaháme. Posúvame sa ďalej vzájomnou spoluprácou,“ zareagoval Marek Hrivík, ktorý bol na otváracom ceremoniáli spolu s Katarínou Šimoňákovou vlajkonosičom slovenskej výpravy.

Reprezentanti SR absolvovali v stredu posledný tréning pred štvrtkovým vstupom do turnaja proti Fínsku (9.40 SEČ). Na predchádzajúcich tréningoch si tréner Craig Ramsay viackrát zavolal hráčov k sebe a dohováral im, aby zodpovednejšie pristupovali k povinnostiam.

„Tento posledný tréning už mal správne grády, z pohľadu kvality i prístupu hráčov bol najlepší. Prešli sme si niektoré veci, ktoré sme pred začiatkom turnaja potrebovali. Nacvičili sme si prechod stredným pásmom a presilovky. Všetci sa už tešíme na prvý zápas,“ uviedol Pardavý.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kapitán Hrivík ho doplnil: „Konečne sme boli pokope, precvičili si herný systém a presilovky. Na štvrtkový zápas s Fínmi budeme pripravení. Vieme, že hrajú rýchly hokej, majú veľmi nebezpečné rýchle protiútoky. Musíme sa vyvarovať chýb, byť dobrí na modrých čiarach, aby sme nemenili tempo hry a boli stále silní v držaní puku.“