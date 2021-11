Kariérny plán nastavil už pred narodením – do kin mieri film King Richard o otcovi Sereny a Venus Williamsových

Venus a Serena Williamsové patria bez najmenších pochybností medzi najvýraznejšie tenisové hráčky v športovej histórii. Za svoj úspech vďačia obrovskému talentu, ale aj unikátnemu plánu svojho otca Richarda. Príbeh jeho úsilia, odhodlania a plánu, ktorý napísal už pred narodením dcér, príde vo štvrtok 18. novembra do kín v životopisnom filme King Richard. Hlavnej úlohy sa v ňom zhostil obľúbený Will Smith a prvé ohlasy hovoria, že mu jeho výkon môže priniesť minimálne oscarovskú nomináciu.

Dojímavý príbeh sa sústredí na obdobie začiatku kariéry slávnych sestier a snahu Richarda Williamsa dostať ich z chudobného prostredia rodného kalifornského Comptonu. Cez tréningy s rodičmi a odmietnutia viacerých profesionálnych trénerov sa Venus a Serene napokon podarí dostať do pozornosti tenisovej verejnosti. Richard však musí ustriehnuť krehký balans, aby si popri budovaní vysnenej kariéry nezabudli užívať tak ľahko pominuteľné detstvo…

Foto: Continental film

Willa Smitha ponuka hlavnej úlohy zaujala a len čo začal zisťovať o Williamsovom osude viac, okamžite ju s nadšením prijal. Zápal, s akým hrdina s podporou manželky Oracene obetoval dcéram prakticky všetok svoj čas, ho začal fascinovať. „Chcel som sa vydať tou istou cestou ako Richard. Nevedel o tenise nič. On a Oracene sa začali učiť o tenise dva roky pred narodením Venus, a to spoločne. Učili sa ako rodina a každým krokom to bolo niečo nové,“ hovorí Smith a dodáva, že inšpiráciou pre prístup k úlohe bol preňho vzťah s vlastnou dcérou, začínajúcou herečkou a speváčkou. „Využil som vzťah s Willow a jej kariérou, aby som našiel ten priestor, ktorý Richard našiel s Venus a Serenou. Priestor, v ktorom sa na nič netlačí, v ktorom sa nik nenaháňa, v ktorom sa nebúši.“

V úlohe Venus Williamsovej sa predstaví vychádzajúci herecký talent – Saniyya Sidneyová. Jej mladšiu sestru Serenu stvárni nemenej taletovaná Demi Singletonová. Ich matku Oracene „Brandy“ Williamsovú si zahrala skúsená herečka Aunjanue Ellisová, známa z filmov Ray, Čiernobiely svet, alebo nedávneho seriálu Lovecraft Country. Okrem nich sa vo filme v úlohách tenisových profesionálov predstavia ja herci ako Jon Bernthal (filmy Vlk z Wall Street, Le Mans ´66 či seriál Punisher), Tony Goldwyn (filmy Posledný samuraj, Divergencia či seriál Škandál) alebo Dylan McDermott (filmy Porota, Pád Bieleho domu či seriál American Horror Story).

Foto: Continental film

Snímku režiséra Reinalda Marcusa Greena, ktorú si vychutnajú milovníci športu, ale aj všetci, ktorí majú radi silné motivačné príbehy, do slovenských kín prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

