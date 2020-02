Kassian kopol Černáka čepeľou korčule do hrude, zámorskí odborníci volajú po treste (video)

aktualizácia 14. februára 18:59

Zacka Kassiana čaká ďalšie vypočúvanie na Oddelení hráčskej bezpečnosti NHL. Dátum a čas pojednávania s Kassianom zatiaľ nestanovili.

Útočník Edmontonu sa v závere prvej tretiny štvrtkového súboja na ľade Tampy Bay dostal do súboja s Erikom Černákom a na jeho konci slovenského obrancu kopol korčuľou do hrude. Celá situácia sa odohrala rýchlo a zostala bez povšimnutia rozhodcov.

Kassian sa vraj snažil uvoľniť nohu

Zámorské médiá si ju však všimli s dôvetkom, že takéto kopy do súperovho hráča sú v profilige neprípustné.

„Spýtal som sa ho, čo to má znamenať, lebo také niečo sa na ľade nerobí. Nič mi na to nepovedal,“ uviedol Erik Černák, cituje ho portál tampabay.com. Kassian sa bránil tvrdením, že Černáka nekopol zámerne, iba si snažil spod neho vyslobodiť svoju nohu.

Súčasťou neprehľadnej situácie zaváňajúcej trestnými minútami bol aj ďalší hráč Edmontonu Josh Archibald, ktorého Černák istý čas držal pod sebou a nedovolil mu vyslobodiť sa zo zovretia. „Držal mi nohu. Bola to iba moja reakcia, aby mi ju pustil. Snažil som sa uvoľniť svoju nohu. Ak by som ho kopol tvrdo, myslím si, že by odletel a rozhodca by nariadil trest,“ povedal Kassian na svoju obranu.

Ferraro hovorí o stopke na 8 až 10 zápasov

Dvadsaťdeväťročný Kanaďan bol len nedávno predmetom disciplinárneho konania. Po jeho januárovom skrate, keď začal biť hlava-nehlava Matthewa Tkachuka z Calgary, dostal od vedenia súťaže dvojzápasový dištanc. Teraz viacerí zámorskí odborníci volajú po dlhšom treste.

„Toto môže vyjsť Kassiana a Oilers draho. Neviem, ako by mohol ospravedlniť toto konanie. Myslím si, že by mal pauzovať minimálne osem až desať zápasov,“ napísal na twitteri bývalý profiligový obranca Ray Ferraro, ktorý v súčasnosti pracuje pre televíziu TSN.

Podobný názor má aj športový novinár Pete Blackburn z televízie CBS: „Po prvé, stále nemôžem uveriť tomu, že sa niečo také stalo. Po druhé, nemôžem uveriť tomu, že z toho vyviazol bez trestu,“ uviedol prostredníctvom twitteru.