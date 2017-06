Katy Perry má ako prvá viac než 100 miliónov sledovateľov na Twitteri

BRATISLAVA 17. júna (WebNoviny.sk) – Americká speváčka Katy Perry sa v piatok stala prvou osobou, ktorá má na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter viac než 100 miliónov sledovateľov. Informovali o tom samotní predstavitelia spoločnosti Twitter, ktorí 32-ročnej interpretke zagratulovali k tomuto míľniku.

“Ďakujem ti Twitter, že vďaka tebe mám vždy možnosť ozvať sa,” odpovedala speváčka, ktorá sa vlani v júli stala najsledovanejšou celebritou na Twitteri. Vtedy prekročila hranicu 90 miliónov sledovateľov. Na druhej priečke je kanadský spevák Justin Bieber s 96,7 milióna fanúšikov.

Katy Perry, vlastným menom Katheryn Elizabeth Hudson, debutovala albumom Katy Hudson (2001), no známou sa stala až vďaka piesni I Kissed A Girl z druhej štúdiovky One Of The Boys (2008). Nasledovali albumy Teenage Dream (2010), Prism (2013) a Witness (2017). Je tiež príležitostná herečka. Prepožičala napríklad hlas Šmolinke v snímkach Šmolkovia (2011) a Šmolkovia 2 (2013). Predstavila sa aj v dokumentoch Katy Perry: Kúsok zo mňa (2012), Katy Perry: The Prismatic World Tour (2015) či v komédii Zoolander No. 2 (2016) a v roku 2010 vo vianočnej epizóde Simpsonovcov (1989).

Informácie pochádzajú z webstránky www.usmagazine.com a archívu agentúry SITA.