Kaufland má opäť v priemere najviac vystavených slovenských výrobkov

Kaufland znovu potvrdil svoje silné postavenie medzi reťazcami so sortimentom slovenských výrobkov. Podľa prieskumu GfK z júla 2019 má v priemere najviac vystavených slovenských výrobkov, takmer 6 000 kusov. Tento počet od roku 2016 neustále rastie.

Spoločnosť GfK uskutočnila prieskum na vzorke 361 predajní obchodných reťazcov v celej Slovenskej republike. Zamerala sa na počet vystavení slovenských produktov v 32 tovarových kategóriách a 92 podkategóriách. Kaufland vyšiel z prieskumu ako jasný líder s najvyšším priemerným počtom vystavených slovenských výrobkov (absolútny počet). V priemere ide o 5 908 kusov, čo je o 400 kusov viac ako minulý rok.

„Výsledky nás veľmi tešia, keďže sústavná podpora slovenských dodávateľov je dlhoročnou súčasťou našej stratégie. V roku 2017 sme spustili projekt na podporu malých lokálnych výrobcov a dodávateľov, do ktorého sa mohli prihlásiť a ktorého výsledkom je dnes spolupráca s viac ako 60 z nich. Lokálne výrobky u nás zákazníci nájdu pod označením Zo Slovenska to najlepšie. V ponuke máme aj špeciálny slovenský produktový rad Z lásky k tradícii, ktorý zahŕňa produkty vyrobené podľa pôvodných slovenských receptúr z domácich surovín. Informáciu o tom, koľko slovenských výrobkov sme v jednotlivých predajniach za predchádzajúci mesiac predali, nájdu naši zákazníci na stojanoch, umiestnených pri vstupe do predajní,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Langová.

Celkový priemerný podiel vystavení slovenských výrobkov dosiahol na Slovensku 38 %, čo predstavuje v absolútnom počte 3 046 vystavení slovenských výrobkov. Hoci ide o medziročné zvýšenie o 420 vystavení slovenských produktov, oproti predchádzajúcemu roku je to pokles o 2,2 percentuálneho bodu. Hlavný dôvod poklesu je, že počas tohto roka došlo k nárastu počtu obchodov s vyšším podielom zahraničných výrobkov.

Percentuálny podiel vystavení slovenských produktov závisí od počtu vystavených slovenských produktov a od veľkosti predajnej plochy, čiže od šírky sortimentu. Hoci v priemere má Kaufland najväčší priemerný počet vystavených slovenských produktov, percentuálny podiel vystavení slovenských výrobkov je na úrovni 39%. Percentuálne najviac vystavených slovenských výrobkov v meraných kategóriách má COOP Jednota a síce 54%, čo predstavuje 1 436 vystavení slovenských produktov. Z toho môžeme vidieť, že najviac vystavených slovenských výrobkov je v predajniach s najväčšou predajnou plochou. Percentuálny podiel je preto pri celkovej väčšej ponuke výrobkov skôr nižší.

„Záleží nám na tom, aby sme ako obchodný reťazec pôsobiaci na Slovensku, ponúkali široký sortiment kvalitných slovenských produktov a v jeho rozširovaní budeme určite pokračovať aj naďalej,“ uzavrela za Kaufland Langová.

Inzercia