Kauza Djokovičovej cesty do Austrálie pokračuje, ku koncu roka 2021 údajne prekonal koronavírus

Omnoho viac ako akékoľvek výsledky v úvode novej tenisovej sezóny je v popredí všetkých správ z tohto odvetvia sága Srba Novaka Djokoviča jeho cesta do Austrálie.

Jednotka mužského svetového rebríčka do Melbourne odcestovala na základe udelenej výnimky od úradov, keďže do krajiny smú vstúpiť len osoby zaočkované proti koronavírusu a srbský tenista medzi ne nepatrí.

Zamietnutý vstup

Po prílete do krajiny ho však odmietli vpustiť do Austrálie, keďže nemal v poriadku víza. Nemal totiž hodnoverné dokumenty, ktoré by potvrdili oprávnenosť jeho výnimky.

Celá kauza sa ťahá už od stredy. Aktuálne sa Srb nachádza v detenčnom zariadení na predmestí Melbourne a v pondelok by sa mal postaviť pred súd.

Dostal výnimku

V sobotu sa objavila správa od právnikov tenistu, že Djokovič dostal výnimku na cestu do Melbourne nie kvôli jeho zdravotným problémom, ale v decembri mal prekonať COVID-19.

Podľa týchto informácii mal 34-ročný Srb pozitívny test 16. decembra 2021 a pred cestou do Austrálie nemal 72 hodín žiadne respiračné problémy ani horúčku. Ak Djokovič pred súdom neuspeje, bude musieť opustiť Austráliu a vrátiť sa do Európy.

V takom prípade by nemohol na Australian Open bojovať o 21. grandslamový titul v kariére a hrozilo by mu, že Austrália mu zamietne vstup do krajiny na najbližšie tri roky.

Viacero tenistov

V podobnej situácii ako Djokovič sa malo ocitnúť aj niekoľko ďalších tenistov, medzi nimi je aj česká deblová špecialistka Renata Voráčová. Tá sa už rozhodla opustiť Austráliu a nehrať na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny.

Novak Djokovič síce priamo nevystupuje proti očkovaniu na COVID-19, dlhodobo však hovorí o dobrovoľnosti takého kroku, považuje to výhradne za osobnú voľbu. Nespomína však fakt, že také rozhodnutie so sebou prináša aj záväzky a možné obmedzenia.