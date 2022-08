Každé zaklopanie na dvere môže znamenať koniec

Emotívny príbeh dvoch mladučkých sestier, ktoré riskovali počas 2.svetovej vojny vlastné životy, aby zachránili 13 ľudských životov. Príbeh podľa skutočných udalostí o mladej Poľke, ktorá skrývala v dome skupinku Židov a vystavila sa tak smrteľnému nebezpečenstvu. Príbeh, ktorý vás vtiahne a zasiahne priamo do srdce.

Svetlo v úkryte .

Píše sa rok 1943.

Šestnásťročná Stefania pracuje v obchode u Diamantovcov v poľskom mestečku Przemyśl. Je zaľúbená do Izia, jedného zo synov. Mladý pár svoj vzťah tají, pretože ona je katolíčka a Diamantovci sú Židia, ale nevzdávajú sa nádeje, že raz im osud dožičí byť spolu.

Foto: Ikar

S vpádom nemeckej armády do krajiny sa všetko zmení. Rodinu vysťahujú do geta a Stefania ostáva sama v okupovanom meste, kde sa stará o šesťročnú sestru Helenu. A potom ktosi zaklope na dvere.

Je to Max Diamant. Počas transportu do vyhladzovacieho tábora vyskočil z vlaku a žiada o pomoc. Stefania v tej chvíli urobí jedno z najzásadnejších rozhodnutí v živote a Maxa ukryje. Po ňom ešte ďalších dvanásť Židov. Každý deň pritom tŕpnu, či sa neozve búchanie na dvere, ktoré by znamenalo koniec pre všetkých.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Dominika Žiaranová:

Svetlo v úkryte z vydavateľstva Ikar je knižným spracovaním skutočného príbehu dvoch sestier, ktoré zachránili trinásť ľudských životov a riskovali pritom vlastnú smrť. Autorka Sharon Cameron si dala záležať na príprave – komunikovala priamo s ľuďmi, o ktorých v príbehu píše. Vyhľadala a oslovila ich deti, priateľov, pýtala sa a prenikala do ich tajomstiev, aby čo najlepšie vystihla vtedajšiu atmosféru a najmä úžasný čin, keď dve mladučké sestry zachránili toľko ľudských životov…

Sharon Cameron. Foto: Rusty Russell

V záverečnej autorkinej poznámke nájdete nielen fotografie, ale aj ďalšie osudy postáv z príbehu. Čo sa dialo so Stefanie a Maxom po vojne? Ako sa darilo doktorovi Schillingerovi a čo ďalší z rodiny Diamantovcov? Aké boli dôsledky lekárskeho zákroku – alebo skôr experimentu –, ktorý Stefania podstúpila v nemeckej nemocnici…

„Stefania Podgórska Burzminská zomrela 29. septembra 2018 počas písania tejto knihy. Kiežby vedela, že sa píše. Bolo mi veľkou cťou podieľať sa na tvorbe jej nekrológu. Koľko ľudí má tú česť zhrnúť život človeka, ktorého tak veľmi obdivujú? A o čo väčšou výsadou je napísať o takom človeku celú knihu?“ pýta sa v závere autorka Sharon Cameron.

Milan Buno, knižný publicista



Informačný servis