KDH apeluje na vládu, aby spustila reformu a pozvala zdravotníkov späť domov

Pandémia sa celoplošným testovaním neskončí, už dnes nám pritom chýbajú stovky lekárov a zdravotných sestier. Je najvyšší čas systémovo pozvať tých zo zahraničia, aby sa vrátili domov na Slovensko a pomohli vyhnúť sa najhoršiemu, vyzýva predseda KDH Milan Majerský. Vláda by podľa neho mala predložiť návrh systémovej úpravy podmienok, ktoré by slovenských zdravotníkov motivovali vrátiť sa z cudziny.

„Stojíme pred najťažšími mesiacmi, boj s Covid-19 bude narastať a hrozí, že pacientov nebude mať kto liečiť. Kedy, ak nie dnes, začať seriózne tvoriť vládny plán, ako urýchlene motivovať lekárov a zdravotné sestry, aby neodchádzali do zahraničia a tých v zahraničí, aby sa vrátili pomôcť do rodnej vlasti?“ pýta sa Majerský. Operatívne rozhodnutie zvýšiť odmeny zdravotníkov by podľa neho malo byť sprevádzané systémovou zmenou s dlhodobým účinkom. Pandémia má byť pritom spúšťačom procesu, nie jediným dôvodom návratu.

„Mnohí schopní Slováci vyštudujú v zahraničí a ostávajú tam žiť. Zabojujme o nich! Študovali za naše dane a som presvedčený, že sa radi vrátia, ak im Slovensko vytvorí adekvátny priestor,“ zdôrazňuje Majerský s tým, že v týchto pandemických časoch ešte viac vidíme, ako nutne potrebujeme zdravé zdravotníctvo, ktoré má fungujúci systém a dostatok lekárov a zdravotných sestier.

„Zdravotná starostlivosť sa nesmie premeniť iba na arénu pre Covid-19. Čo sa stane po celoplošnom testovaní? Ako štát nahradí vyčerpaných a infikovaných zdravotníkov? Nutne potrebujeme zabezpečiť stabilný chod nemocníc a chronickú zdravotnú starostlivosť, aby sekundárne úmrtia neboli vyššie ako na Covid-19,“ uviedol Majerský.

KDH je podľa neho pripravené pomôcť so schémou podpory zdravotníkov a úpravy ich miezd, ktorej tvorba podľa hnutia v týchto časoch musí začať okamžite a nesmie vznikať pridlho. Vláda by podľa KDH na tento účel mala využiť aj prostriedky z Fondu obnovy a európske fondy, pričom celý proces revitalizácie zdravotníctva by mohol prebehnúť v etapách počas najbližších mesiacov a rokov.

„Začnime hneď. Štát musí urobiť všetko pre to, aby občania nemuseli platiť najvyššiu daň. Som si istý, že v týchto časoch, keď je v dôsledku rastúceho náporu a ťažkých skúšok reforme systému prirodzene naklonená veľká časť občanov, k nej môže pri dobrom manažovaní dôjsť odborne, ale zároveň rýchlo,“ uzavrel Majerský.

