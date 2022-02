Opozícia si nárokuje post hlavného kontrolóra, Kollár ich však svojimi vyjadreniami poriadne schladil

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nebude navrhovať kandidáta do funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ). Agentúra SITA to potvrdil predseda Konzília KDH Peter Belinský. Naopak, strana Republika je presvedčená o tom, že má odborníka vhodného na túto pozíciu. Plánuje však ešte o tom rokovať so zvyškom opozície.

„Je prirodzené, že mnohé politické strany sa snažia získať post predsedu NKÚ. Ten musí preukázať odbornosť, ale aj nadhľad opierajúci sa o životnú skúsenosť. V KDH existuje niekoľko vhodných adeptov na túto pozíciu. Sme si však vedomí parlamentnej matematiky a kandidáta nateraz navrhovať nebudeme,“ objasnil Belinský.

Právo opozície

Podľa strany Republika by mal post predsedu NKÚ prirodzene prináležať opozícii. „Vláda nemôže sama vládnuť a sama sa popritom aj kontrolovať,“ uviedla strana pre agentúru SITA.

Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico tento týždeň vyzval šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby rešpektoval „tradičné právo“ parlamentnej opozície na ústavnú funkciu predsedu NKÚ.