KDH víta petíciu za viac volebných obvodov a navrhuje spojiť ju s komunálnymi voľbami

KDH dlhodobo žiada namiesto jedného zriadiť 8 volebných obvodov pre voľby do NR SR. Preto vítame petíciu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) za viac obvodov. Aby však bola petícia naozaj účinná, vyzývame na podporu ďalšie subjekty a navrhujeme spojiť zber podpisov s blížiacimi sa komunálnymi a regionálnymi voľbami. Vyhlásil to predseda KDH Milan Majerský.

Pre čo najväčší úspech petície je podľa hnutia dôležité, aby ju podporila aj Únia miest Slovenska (ÚMS). „Na konci dňa bude dôležitý výsledok. Ukážme, že sa pre dobro občanov vieme spojiť a nájsť takú cestu, ktorá zlepší život ľuďom v každom kúte našej krajiny,“ pozýva k spolupráci Majerský. Pripomína, že KDH tému viacerých obvodov presadzuje už viac ako dvadsať rokov, ale „pre ľudí nebude dôležité, kto tému priniesol, ale či sa zmena konečne podarila a život sa zlepšil„. Hnutie preto pre zmenu zákona v prospech viacerých volebných obvodov aktívne hľadá podporu.

Volebný zákon ešte z čias Vladimíra Mečiara dnes podľa KDH už absolútne nezodpovedá realite. „Národný parlament musí zastupovať ľudí z celého Slovenska, teda spravodlivo proporčne. Dnes, keď takmer tretinu NR SR tvoria poslanci z hlavného mesta, to nemožno povedať a vidíme, že politické elity sú neraz odtrhnuté od reálneho života ľudí v regiónoch. Bez toho, aby parlament poznal problémy občanov naprieč celou krajinou, ich potom nevie dobre zastupovať. Je čas zmeniť to,“ volá Majerský po zmene volebného zákona. Priniesť by mala vznik viacerých obvodov podľa prirodzeného rozloženia krajov, teda ôsmich.

Viac volebných obvodov by podľa KDH umožnilo zvoliť si „svojho poslanca“, teda poslanca zo svojej obce, mesta, územia. To má priniesť osobnejší vzťah voličov s politikmi a väčšiu zodpovednosť. Regionálne férové zastúpenie v NR SR dá tiež podľa hnutia samosprávam skutočnú možnosť presadiť svoje podnety. „Dnes sme bohužiaľ svedkami toho, že regióny sú vládou neraz obchádzané, a to aj pri vážnych rozhodnutiach, ktoré sa ich bytostne týkajú,“ upozorňuje Majerský.

„Pritom to vždy boli, sú a budú práve samosprávy, na pleciach ktorých výrazne leží priama pomoc ľuďom – tak, ako to dokázali pri pandémii, ktorú by štát bez nich nezvládol. Je namieste požadovať, aby na týchto ľudí zdola boli vládou prenesené nielen povinnosti, ale aj adekvátne možnosti a právomoci. Tu môže nové zastúpenie NR SR cez viac obvodov zohrať významnú úlohu,“ podotýka Majerský.

K zriadeniu 8 volebných obvodov zároveň podľa lídra kresťanských demokratov vážne pozýva aj fakt, že súčasný stav neželane vyhovuje záujmu oligarchov riadiť politiku z pozadia. Dnes podľa neho stačí, aby si ľudia, ktorí chcú mať vplyv na politickú stranu, postrážili celonárodnú kandidátku, čo pri 8 obvodoch nebude také jednoduché. „Zastavme regionálne priepasti a oligarchov v politike, zmena volebného systému k tomu môže výrazne pomôcť,“ zdôrazňuje líder KDH.

KDH minulý týždeň vyzvalo k zmene volebného zákona vládu SR, následne sa k téme pripojilo aj ZMOS a spustilo petíciu za viac volebných obvodov. „V KDH nás teší, že o tému je záujem a veríme, že spoluprácou sa podarí presadiť potrebnú zmenu,“ uzatvára Majerský.

