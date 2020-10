KDH vyzýva prezidentku, aby k pandémii zvolala zjednocujúcu radu autorít štátu

Spoločenská situácia v súvislosti s pandémiou Covid-19 je napätá, ale nie je čas hádať sa. Vyzývame preto prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby zvolala radu relevantných politických strán, zástupcov odbornej obce, zamestnávateľov i spoločenských lídrov, vrátane predstaviteľov cirkví a podnietila zjednocujúci postup v boji proti Covid-19. Uviedlo to KDH s tým, že Slovensko, aby zvládlo nasledujúce náročné mesiace, sa musí dokázať spojiť.

„Výnimočná situácia si vyžaduje výnimočné zjednotenie, v ktorom kľúčovú rolu zohráva hlava štátu. Vnímame, že v spoločnosti stúpa napätie a nervozita, ktorá je rovnako nebezpečná ako vírus samotný. Nestačí už preto klásť dôraz na technickú stránku riešenia problému, neodkladne sa musíme zamerať na podstatu. Podľa našich informácií totiž stojíme pred nebývalou skúškou, ktorá môže trvať nie týždeň – dva, ale dlhé mesiace,“ apeluje v liste prezidentke predseda KDH Milan Majerský.

Zjednotenie štátu je podľa neho nevyhnutné, ak chceme ochrániť zdravie a životy ľudí. Najvyšší ústavný činiteľ by k nemu mal prispieť zásadnou mierou. „V takejto zložitej chvíli nie je čas hádať sa a bojovať proti sebe, ale spoločne proti pandémii. Covid-19 si nevyberá podľa straníckeho trička či svetonázoru. V okamihu, keď Slovensko okrem pandémie zápasí aj s nevôľou a dezinformáciami obrovských rozmerov, sa jeho lídri musia spojiť, aby sa spojila aj krajina,“ uvádza Majerský. Rokovanie politických, expertných, spoločenských či cirkevných autorít zvolané hlavou štátu na neutrálnej pôde a za prísnych zdravotných opatrení by podľa neho mohlo byť rozhodujúcim príspevkom k úspešnému postupu.

KDH je presvedčené, že k účinnému riešeniu je potrebné do diskusie zapojiť aj zástupcov cirkví, ktorí majú dôležitý vplyv na občanov. „Prosíme predstaviteľov cirkví, aby neúnavne adresovali ľuďom posolstvo zmierenia a zjednotenia. Viac než čokoľvek iné dnes národ potrebuje jednotu, rozvahu a pokoj,“ zdôrazňuje Majerský.

Na základe hnutiu dostupných informácií KDH zároveň považuje za dôležité aktuálnu situáciu riešiť zacielením na problémy tam, kde sa nachádzajú – teda nie celoplošne, ale cielene a adresne – a použiť primerané prostriedky od testovania až po prípadný lokálny lockdown kritických regiónov.

KDH už skôr upozornilo na zváženie hybridnej formy testovania, teda kombináciu plošného a cieleného testovania mobilnou formou, keď zdravotnícky personál ide za občanmi na miesta ich prirodzeného kolektívneho združovania sa (napr. školy, domovy sociálnych služieb, firmy, inštitúcie a podobne), nie občania do odberných miestností. Hnutie však zároveň apeluje investovať adekvátne prostriedky i energiu do zlepšenia zdravotnej starostlivosti o chorých na COVID-19, ako aj iné ochorenia. Podľa KDH sú nevyhnutné aj adekvátna odmena pre pracovníkov v prvej línii, kompenzácia strát najviac postihnutých sektorov, zabezpečenie dostatku ochranných pomôcok, ako aj zváženie investícií do vytvorenia rezervných nemocničných priestorov z dostupných budov pre prípad nedostatku liečebných kapacít.

