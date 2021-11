Keď máme takto fungovať ďalej, tak radšej poďme od toho, kritizuje Matovič situáciu v koalícii

Koalícia je podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) aktuálne v štádiu „zaseknutia“.

Bývalý premiér to v reakcii na podporu viacerých reforiem v rámci vládnych strán uviedol po stredajšom rokovaní vlády. „Veľmi ma to mrzí, ja som aj včera na koaličnej rade povedal svojim kolegom, že keď máme takto fungovať ďalej, tak radšej poďme od toho,“ skonštatoval Matovič.

Šéf rezortu financií zároveň podľa vlastných slov kolegom navrhol, aby „vyčistili“ stôl a začali sa správať ako dospelí ľudia. To podľa neho znamená uvedomiť si, čo sľúbili ľuďom pred voľbami a čo je napísané v programovom vyhlásení vlády.

„Všetci sa správajú, ako keby boli dva týždne pred voľbami,“ skonštatoval s tým, že on sám si myslí, že je to naivné a všetkým to ubližuje.