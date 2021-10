Keď Mbappé odíde do Realu Madrid, v PSG ho vraj nahradí jeden z dvojice Haaland – Lewandowski

Nekonečnými finančnými zdrojmi disponujúci francúzsky futbalový klub Paríž Saint-Germain má v hľadáčiku talentovaného Nóra Erlinga Haalanda, ale aj renomovaného poľského kanoniera Roberta Lewandowského.

Letné pytačky s Realom Madrid

Taliansky denník La Gazzetta dello Sport tvrdí, že Haaland zamieri do parížskeho Parku Princov v prípade, že Kylian Mbappé opustí mužstvo Mauricia Pochettina. A to sa môže stať najskôr v zimnom prestupovom termíne, keďže letné pytačky s Realom Madrid sa neskončili pre španielskeho vicemajstra úspešne.

„Športový riaditeľ PSG Leonardo a agent Mino Raiola by radi transfer Haalanda do Paríža uzavreli čo najskôr. Nórsky reprezentant by mal v novom klube zarobiť ročne 50 miliónov eur,“ napísala Gazzetta, upozornil na to aj poľský web sport.pl.

PSG odmietol dve ponuky „Los Blancos“

Iný názor majú francúzske médiá. Podľa správy Le10Sport.com je Lewandowski hlavný kandidát na nahradenie Mbappého v parížskom veľkoklube, ktorý v lete prilákal do svojich služieb aj argentínskeho loptového virtuóza Lionela Messiho či talianskeho brankára Gianluigiho Donnarummu.

„Pre poľského kanoniera by to bola určite lákavá ponuka z finančných dôvodov, ale aj jedinečná príležitosť zahrať si s Leom Messim alebo Neymarom,“ napísali Francúzi.

Na konci augusta bol na spadnutie transfer Kyliana Mbappého do Realu Madrid, ale podľa španielskych médií PSG odmietol dve ponuky „Los Blancos“ v hodnote 160 a 180 miliónov eur. Dôvodom tohto rozhodnutia má byť skutočnosť, že parížsky klub stále dlhuje AS Monaco splátku vo výške 36 miliónov eur za prestup Mbappého ešte v roku 2018.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Real Madrid napokon získa 22-ročného rýchlonohého Francúza a podľa viacerých indícií sa tak stane po skončení sezóny 2021/2022.