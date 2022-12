Keď prehovorila: príbeh o páde jedného z najväčších filmových producentov

Harvey Weinstein bol jedným z najväčších hollywoodskych producentov všetkých čias. Až kým si ho nevšimli dve novinárky New York Times, ktoré svetu predložili zločiny jeho sexuálneho násilia. Kým však našli dôkazy a obete ochotné svedčiť, bola to dlhá cesta. A práve tú cestu mapuje dráma Keď prehovorila, ktorá prichádza do kín už tento štvrtok, 1. decembra.

5. októbra 2017 uverejnil denník New York Times článok, ktorý otriasol Hollywoodom v základoch. Text odhalil jedného z najvýznamnejších filmových producentov Harveyho Weinsteina (okrem iného držiteľa šiestich Oscarov v najprestížnejšej kategórii Najlepší film) ako sexuálneho predátora. Producent celé desaťročia zneužíval svoje mocenské postavenie a „predával“ svoju filmovú kariéru za sexuálne služby. Roky mu to prechádzalo, pričom svoje obete buď umlčal peniazmi, alebo ich profesionálne zničil. Nenašiel sa nikto, kto by sa mu chcel otvorene postaviť. Do nerovného súboja sa pustili až dve reportérky New York Times, Jodi Kantor (Zoe Kazan) a Megan Twohey (Carey Mulligan), ktoré vedeli, že alfou a omegou ich reportáže bude nájsť ženu, ktorá sa nebude báť prehovoriť. Dráma Keď prehovorila sa svojou poctivou a detailnou, takmer detektívnou rekonštrukciou práce dvoch novinárok veľmi približuje oceňovaným klasikám Všetci prezidentovi muži a Spotlight. Pri hľadaní Weinsteinovej obete, ktorá sa prestáva báť, si postupne uvedomujú, že materiál, ktorý pripravujú, môže mať hlboký vplyv nielen na údajného násilníka a jeho obete, ale aj na celú spoločnosť a jej vnímanie pojmu „sexuálne násilie”. Film vznikol na základe rovnomennej knihy, ktorú spolu napísali obe reportérky.

Pozrite si trailer tu:

„Každý vie, aký rozruch spôsobil príbeh, ktorý napísali Jodi a Megan,“ hovorí producentka filmu Dede Gardnerová, „Nikto však netuší, aké obrovské úsilie museli vynaložiť, aby tých pár viet, ktoré otriasli svetom, vôbec uzreli svetlo sveta. A o tom je náš film.”

O snímke Keď prehovorila by sa dalo povedať, že je dielom od žien o ženách a pre ženy. Základnou témou je netolerovateľnosť sexuálneho násilia, akého sa dopustil Harvey Weinstein. Hlavnými hrdinkami sú ženy, ktoré na všetky informácie prišli a najmä sa im podarilo predvedčiť obete, aby prehovorili. Novinárky vo filme stvárnili dvakrát na Oscara nominovaná Carey Mulligan a na cenu Emmy nominovaná Zoe Kazan. Scenár napísala Rebecca Lenkiewicz, ktorá napísala aj scenár k Oscarom ocenenému filmu Ida. Réžiu mala v rukách držiteľka Emmy Maria Schrader a kameru Natasha Braier.

Snímku Keď prehovorila prináša dio kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 1. decembra.

