Kedy prestane Coldplay tvoriť vlastnú hudbu? Frontman Chris Martin prezradil plány kapely

Britská kapela Coldplay v roku 2025 prestane ako skupina tvoriť novú vlastnú hudbu. Jej frontman Chris Martin sa tak vyjadril vo Vianočnej šou Jo Whiley na BBC Radio 2.

„Naša posledná riadna nahrávka vyjde v roku 2025 a potom, myslím, budeme len chodiť na turné,“ vyjadril sa Martin s tým, že formácia možno urobí nejaké spoločné veci s inými umelcami, „ale katalóg Coldplay takpovediac končí“.

Najnovšie vyjadrenie lídra Coldplay je v súlade s tým, čo povedal v čase vydania ich deviateho štúdiového albumu Music Of The Spheres, ktorý sa na trh dostal v októbri. Pre magazín NME sa vtedy vyjadril, že kapela plánuje nahrať 12 albumov, a teda ďalšie tri, a potom skončiť.

Coldplay vznikli v roku 1996 v Londýne. Prvý štúdiový album Parachutes vydali v roku 2000 a vďaka úspešnému singlu Yellow sa dostali do povedomia verejnosti. Na oceňovanú nahrávku nadviazali štúdiovkou A Rush Of Blood To The Head (2002), z ktorej pochádza napríklad skladba Clocks.

Vďaka nej získali prestížnu cenu Grammy. V roku 2005 anglické kvarteto v zložení Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman a Will Champion vydalo tretí album X&Y, po ktorom nasledovali nahrávky Viva La Vida Or Death And All His Friends (2008), Mylo Xyloto (2011), Ghost Stories (2014), A Head Full Of Dreams (2015), Everyday Life (2019) a spomenutá Music Of The Spheres. So všetkými pritom dobyli UK Chart. Kapela má na konte napríklad sedem cien Grammy, deväť BRIT Awards, šesť Q Awards či sedem NME Awards.