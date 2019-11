Kedysi jeden z najbohatších klubov, za ktorý hral hviezdny Samuel Eto’o, prišiel o svoj autobus

V minulosti patril futbalový ruský klub Anži Machačkala medzi najbohatšie nielen v regióne, ale na celom svete. Ubehlo niekoľko rokov a karta sa obrátila, tím z Dagestanu finančne stráda a hrozí mu vypadnutie z tretej do amatérskej štvrtej ruskej ligy. O tom, že Anži má veľké problémy, hovorí situácia z ostatných dní.

Exekútori totiž zabavili všetky klubové vozidlá vrátane autobusu pre hráčov A-tímu, aby pokryli aspoň časť z dlhu 50 miliónov rubľov, teda približne 710-tisíc eur. Klub má totiž nevyrovnané záväzky na daniach.

Uvedená suma by v roku 2011 bola pre Anži iba smiešnym „vreckovým“. Miliardár Sulejman Kerimov totiž do neho „pumpoval“ rozprávkové množstvo peňazí. Do Dagestanu vtedy prišiel napríklad útočník Samuel Eto’o, ktorý podpísal lukratívnu zmluvu.

Od roku 2013 však magnát postupne znižoval svoje financovanie a klub postupne upadal. V minulej sezóne vypadol z najvyššej ruskej súťaže a vzápätí ho preradili do 3. ligy pre finančné problémy. Aktuálne je vo svojej súťaži na poslednom mieste so šiestimi bodmi, pričom vedenie ligy tímu po skončení sezóny odráta šesť bodov.