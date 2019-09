Kevin De Bruyne stanovil rekord kvalifikácie o Euro 2020, „červení diabli“ v Hampden Parku jasne zvíťazili

Jeden gól a tri asistencie, taká bola bilancia belgického stredopoliara Kevina De Bruyna v pondelňajšom kvalifikačnom zápase na pôde Škótska. Hráč anglického majstra Manchestru City ukázal svoju kvalitu a netradičný hetrik asistencií dosiahol už v prvom polčase v rozpätí 23 minút.

Najmä vďaka nemu zvíťazili „červení diabli“ v Hampden Parku jednoznačne 4:0, po šiestich dueloch kvalifikácie majú na konte plný počet osemnástich bodov a len veľký futbalový zázrak ich môže pripraviť o účasť na európskom šampionáte v roku 2020.

De Bruyne s troma asistenciami

Slovami chvály na adresu svojho zverenca nešetril ani tréner belgického výberu Roberto Martínez.

„Myslím si, že momentálne je v najlepšom období svojej kariéry. Neexistuje žiaden iný stredopoliar, ktorý dokáže vytvoriť priestor ako on a rozdávať takéto prihrávky. Je radosť sledovať ho,“ vyjadril sa pre televíziu Sky Sports 46-ročný rodák zo španielskeho Balagueru.

Kapitán belgickej reprezentácie stanovil nový rekord prebiehajúcej kvalifikácie, keď ako prvý zaznamenal v jednom zápase tri asistencie. Postupne pripravil gól Romeluovi Lukakovi a úspešnými centrami z pravej strany našiel aj obrancov Thomasa Vermaelena a Tobyho Alderweirelda.

„Cítim sa dobre a som spokojný. Už som odohral veľa zápasov, takže postupne začínam získavať môj rytmus. Je to dôležité, keďže stále zostáva do konca veľa zápasov. Chcem vyhrávať súťaže a čím skôr to príde, tým to bude lepšie,“ vyjadril sa De Bruyne.

Belgičania majú Euro na dosah

Rodák z Drongenu má v úvode sezóny vynikajúcu formu. V šiestich zápasoch za reprezentáciu a klub sa prezentoval dvoma gólmi a ôsmimi asistenciami. V ročníku 2017/2018 dosiahol v anglickej Premier League najviac asistencií, keď spoluhráčom pripravil až 16 gólov.

Spomenutým triumfom Belgicko ešte zvýraznilo svoju vysoko pozitívnu bilanciu proti Škótsku. V štrnástich vzájomných stretnutiach 11-krát vyhralo, dvakrát remizovalo a jeho jediná prehra s ostrovným súperom sa datuje ešte do roku 1987.

Bronzoví medailisti z MS vo Francúzsku 2018 môžu definitívne spečatiť svoj postup na majstrovstvách Európy už o mesiac, keď v domácom prostredí privítajú hráčov San Marína. Tí po šiestich zápasoch figurujú na poslednom mieste I-skupiny, bez bodu a so skóre 0:28.