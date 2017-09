Do kín prichádza Americký zabijak

BRATISLAVA 11. septembra 2017 (WBN/PR) – Film AMERICKÝ ZABIJAK, nakrútený podľa celosvetového bestselleru Vinca Flynna, sleduje osudy Mitcha Rappa (Dylan O´Brien), ktorý za tragických okolností stratí snúbenicu. Jeho túžba po pomste ho privedie až k zúfalému činu, vďaka ktorému si ho všimne CIA a ponúkne mu možnosť pracovať pre nich. Po šiestich mesiacoch intenzívneho tréningu v tajnom výcvikom tábore je nový agent pripravený vyraziť na svoju prvú misiu, v ktorej nesmie zlyhať. Stojí proti nemu najnebezpečnejší protivník zo všetkých, známy ako Duch – bývalý špičkový agent CIA, ktorý dokonale pozná taktiku a postupy tajných služieb. Šanca poraziť ho je takmer nulová…

Diváci sa môžu tešiť na akčný špionážny thriller zasadený do surovej reality dnešných čias, kedy útoky prichádzajú z tých najmenej pravdepodobných strán, nepriatelia majú k dispozícii najmodernejšie technické vymoženosti a vlády rôznych krajín rozohrávajú špinavé hry na tých najvyšších úrovniach. AMERICKÝ ZABIJAK je príbehom agentov 21. storočia, ktorí bojujú s terorizmom podľa nových pravidiel búrajúcich všetky staré štruktúry a formy. Postupne prichádzajú na to, že jediné, na čom v ich misii skutočne záleží, je spolupracovať v záujme všeobecného dobra.

Vo filme sa predstavia vychádzajúca hviezda Dylan O’Brien (LABYRINT) ako Mitch Rapp a držiteľ Zlatého glóbusu Michael Keaton ako legendárny CIA mentor Stan Hurley. V snahe napraviť svoje vlastné fatálne chyby z minulosti, Hurley pripravuje Rappa na členstvo v Orione, prísne tajnej sekcii CIA, o ktorej existencii vie len úzky okruh zasvätených. A hoci jedným z pravidiel, do ktorých Hurley zasväcuje Rappa, je pravidlo nulového osobného zainteresovania, všetkým je jasné, že bez osobných kontaktov vo svete nájomných vrahov, žoldnierov, extrémistov a obchodníkov so zbraňami, nedokáže zastaviť rozhnevaných bývalých agentov, ktorí majú v pláne rozpútať novú svetovú vojnu.

AMERICKÝ ZABIJAK začína tragédiou, po ktorej sa Mitch Rapp do Spojených štátov ako zlomený muž. Ale to je len začiatok cesty, keďže jeho túžba po pomste a misia v CIA ho zavedú na miesta, o akých dovtedy ani len netušil. Produkcia stála pred obrovskou logistickou výzvou – aby mohol Rapp uspieť v boji s terorizmom, často sa ocitá v zapadnutých uličkách miest po celých Spojených štátoch, ale i na Strednom východe a v Európe. Nakrúcalo sa v USA, Anglicku, Taliansku, na Malte, ale i v Thajsku a všade sa dbalo na to, aby sa divák pozeral na dianie na plátne cez Mitchov uhol pohľadu, ktorý filmu dodáva autentický ráz.

“Príbehy o Mitchovi Rappovi nás upozorňujú na to, že v súčasnosti nie je žiadna krajina úplne izolovaná – nebezpečenstvo hrozí všade na svete. Takže naše medzinárodné lokácie len potvrdzujú to, v akom svete dnes žijeme,“ poznamenáva producent Lorenzo di Bonaventura a dodáva na záver: “Mitch Rapp je postava, v ktorej každý nájde aj kúsok seba samého. Stratil milovanú osobu, dostáva rany, riskuje všetko, a to je to, čím sa líši od superhrdinov. Je to človek z mäsa a kostí a reprezentuje všetkých, ktorí sa starajú o bezpečnosť ostatných.“

AMERICKÝ ZABIJAK sa v slovenských kinách premieta od 14. septembra.

Trailer