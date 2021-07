Kiná ovládne večný boj dobra a zla v podobe snímky G.I. Joe: Snake Eyes

Pokračovanie predošlých G.I.Joe filmov nás bližšie zoznámi s mužom prezývaným Snake Eyes, ktorý roky vedie vnútorný boj medzi dobrom a zlom. Ktorá sila tento boj napokon vyhrá, zistíte v kinách už od 22. júla.

I. Joe je označenie tajnej vojenskej jednotky, ktorá rieši úlohy, na ktoré nikto iný nestačí. Muž prezývaný Snake Eyes je jej najzáhadnejším členom. V akčnom filme G. I. Joe: Snake Eyes tohto držiteľa čiernych opaskov snáď vo všetkých bojových umeniach spoznáte oveľa viac.

Čo človeka privedie k tomu, že chce zasvätiť svoj život fyzickej likvidácii grázlov všetkého druhu?

V prípade muža prezývaného Snake Eyes bola hlavnou motiváciou stará dobrá pomsta. Po násilnej smrti otca sa vydal na nebezpečnú a krvavú cestu, ktorá pre neho skôr alebo neskôr nemohla dopadnúť dobre. Našťastie, stretol Tommyho, ktorého fanúšikovia fenoménu G. I. Joe poznajú pod prezývkou Storm Shadow. Vznešeného japonského bojovníka, ktorý ho vzal do svojej krajiny a umožnil mu trénovať v radoch členov prastarého bojového klanu. Z nuly sa tak z neho stal jeden z najlepších bojovníkov svojich čias. Kód cti, ktorý členovia jeho nového klanu dodržiavajú, stavia Snake Eyes pred zásadné dilemy. Napríklad – môže byť túžba po pomste tou jedinou ľudskou motiváciou? Priateľstvo s Tommym ho núti dodržiavať „správne“ pravidlá, túžba pomstiť otca za každú cenu ho však neustále láka na scestie. Lavírovať medzi dobrom a zlom sa nedá dlho, zvlášť keď do osudov hrdinov príbehu vstúpi Cobra – mocná organizácia, ktorá túži po vláde nad svetom a je ochotná pre ňu ísť doslova cez mŕtvoly.

Pozrite si trailer filmu, o ktorom sa predpokladá, že bude blockbusterom letnej kinosezóny, tu:

Maskovaný a nemý Snake Eyes, ktorého diváci poznajú z predchádzajúcich dvoch filmov zo sveta G. I. Joe, patrí k najtajomnejším akčným hrdinom vôbec. „A to je odpoveď na otázku, prečo sme sa jeho príbeh rozhodli nakrútiť,“ hovorí predstaviteľ hlavného hrdinu, Henry Golding (Last Christmas, Gentlemani), „Vraciame sa na začiatok, do doby, keď ešte nemal nastavený morálny kódex, nebol tým smrteľne nebezpečným mlčanlivým bojovníkom v maske. Diváci budú veľmi prekvapení, z akých pomerov vzišiel.“

Film sa začal nakrúcať ešte v roku 2019 v Kanade, v januári 2020 sa štáb presunul do Japonska, kde sa nakrúcalo v Tokiu. V kinách sa mal ocitnúť ešte minulý rok, no koronavírusová pandémia jeho uvedenie na trh prerušila, a tak si fanúšikovia museli pár mesiacov počkať. Má za sebou skvelých tvorcov. Tak napríklad režisér Robert Schwentke režíroval aj akčný film Red a scenárista Evan Spiliotopoulos napísal scenáre napríklad aj k Charlieho anjelom či Kráske a zvieraťu.

Film G. I. Joe: Snake Eyes prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už vo štvrtok, 22. júla.

Informačný servis