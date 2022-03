Kiná ovládne vzrušujúci akčný thriller Sanitka

Mala to byť jednoduchá banková lúpež. Nič však nešlo podľa plánu, a tak zlodeji utekajú pred policajtami ulicami Los Angeles v ukradnutej sanitke. Režisér Michael Bay vytvoril jedinečný thriller plný zvratov a načakaných udalostí.

„Neprišiel som liečiť rakovinu, ale baviť ľudí,” povedal kedysi režisér Michael Bay, ktorý sa tohto svojho jréda drží azda pri každom svojom filme. Iný nebude ani thriller Sanitka, ktorý sa do kín dostane už 17. marca. Bude to jazda, a to doslovne. Sanitkou s pacientom, ktorý by bol asi radšej liečený, ako vozil lupičov po uliciach Los Angeles na úteku pred políciou.

Danny Sharp (Jake Gyllenhaal) je charizmatický gauner, ktorý chystá najväčšiu bankovú lúpež v dejinách Los Angeles, na čo potrebuje spoľahlivých parťákov. Will Sharp (Yahay Abdul-Mateen) je jeho nevlastný brat a vojnový veterán, ktorý zas potrebuje peniaze na náročnú operáciu svojej ženy. Aj keď Will vie, že spolupráca s Dannym zaváňa problémami, v bezvýchodiskovej situácii sa nenechá dlho prehovárať. Danny má dokonalý plán a je presvedčený o tom, že sa nemôže nič pokaziť.

Lenže celý plán sa zvrtne a zlodeji sa ocitnú v pasci – v podzemných garážach banky obkľúčení armádou mužov zákona. Jedinú únikovú cestu ponúka sanitka, ktorá prišla pre ťažko zraneného policajta. Will a Danny ju unesú, spoločne s postreleným mužom a záchranárkou Cam Thompsonovou (Eiza Gonzáles), ktorá aj v neľahkých podmienkach robí všetko pre to, aby pacienta udržala nažive. To je napokon v záujme aj oboch vodičov. Kým bude prevážaný muž žiť, jeho kolegovia si zachovajú odstup. Danny vie, že potrebuje geniálny náhradný plán, ktorý nebude jednoduché vymyslieť uprostred najväčšej naháňačky, akú kedy Los Angeles zažilo.

Trailer k filmu si pozrite tu:

O spolupráci s režisérom Michaelom Bayom kolujú medzi hercami legendy. Jake Gyllenhaal bol zvedavý, či nakrúcanie s majstrom spomaľovačiek a explózií bude naozaj taká divočina, ako sa hovorí. „Bolo to veľmi divoké,“ zhodnotil po skúsenostiach z filmovačky, „Vždy som mal obrovský rešpekt k záchranárom, ale až teraz som pochopil, aké to je, rútiť sa mestom veľkou rýchlosťou a byť pritom uväznený v malom priestore, s množstvom ostrých hrán a hrotov. Bolelo nás to.“

