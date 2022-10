Klamstvá hlavného hrdinu sa stávajú skutočnosťou vo francúzskej komédii Klamár na plný úväzok

Kto z nás môže povedať, že nikdy nezaklamal? Viete si ale predstaviť, že by sa naplnilo všetko to, čo ste si s najrôznejších dôvodov vymysleli? Hrdina novej francúzskej komédie klame tak často a tak výrazne, že sa mu to musí poriadne vypomstiť. Klamár na plný úväzok, v hlavnej úlohe s čoraz populárnejším Tarekom Boudalim, práve prišiel do slovenských kín.

V centre príbehu stojí Jérôme, nenapraviteľný klamár. Živí sa ako predajca jácht v meste Nice, ale neváha sa označiť ani za astronauta, svetového šampióna v karate či blízkeho priateľa Miss Universe. Myseľ má skutočne kreatívnejšiu, než by si väčšina z nás vedela čo i len predstaviť. Kreativitu však nevyužíva na tie najlepšie účely.

Foto: Continental film

Jeho rodina ani kamaráti už nedokážu znášať každodenné výmysly a snažia sa mu dohovoriť. Jérôme však nepočúva, čo mu hovoria. Zaplieta sa do lží čoraz viac, až kým ho nezasiahne kliatba a jeho klamstvá sa nezačnú stávať skutočnosťou. A vtedy začne ozajstná nočná mora. Teda, nočná mora pre Jérômea. Pre divákov a diváčky začne práve vtedy poriadna zábava, v ktorej nebude núdza o množstvo kurióznych situácií – veľryby budú napríklad vyskakovať z mora tesne pri zaľudnenom francúzskom pobreží.

Komédiu Klamár na plný úväzok nakrútil režisér Olivier Baroux, známy aj ako herec, napríklad z filmov RRRrrrr!!! alebo Kto zabil Pamelu Rose?. Ako režisér celovečerných filmov pôsobí už o roku 2007 a v svojom najnovšom filme spojil sily s Tarekom Boudalim, jedným z najpopulárnejších francúzskych komediálnych hercov súčasnosti. O tom, ako sa vydarila ich spolupráca, sa môžu fanúšikovia a fanúšičky komédií presvedčiť práve teraz v kinách, kam túto snímku priniesla distribučná spoločnosť Continental film.

Trailer filmu:

