Klasický tanec sa podarilo prepojiť ľudovým, v SND malo premiéru predstavenie Balet & SĽUK

Slovenské národné divadlo (SND) spojilo v sobotu 2. októbra na premiére predstavenia Balet & SĽUK s podtitulom Tancom k sebe, klasický tanečný prejav s ľudovým tancom.

Ukážky z oboch súborov obohatila aj slovenská premiéra pod názvom Are you as big as me? v choreografii bývalého sólistu Baletu SND a dlhoročného vedúceho sólistu Stuttgart Ballet Romana Novitzkého.

Pre agentúru SITA tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková uviedla, že pôvodnú choreografiu Novitzky jemne modifikoval pre potreby programu. Súčasťou programu bola aj choreografia Niny Polákovej, ktorá vznikla pre Letné gala SND na hudbu symfonického intermezza z Massenetovej opery Thais.

Balet a ľudový tanec spojila pandémia

Ako priblížila Pažítková, nápad „zlúčenia“ sa zrodil ešte v čase, keď sa počas pandémie každý zo súborov snažil hľadať nové možnosti, ako sa čo najskôr vrátiť do aktívneho profesionálneho života.

Balet a folklórny tanečný prejav podľa jej slov nemajú k sebe tak ďaleko. Poukázala na to, že ešte počas štúdia sa tanečníci stretávajú s obidvoma žánrami tanečného prejavu.

Tanec, tradícia a kvalita

Umelecká riaditeľka Baletu SND Nina Poláková podotkla, že tanec, tradícia a kvalita predstavujú tri kľúčové pojmy, ktoré definujú program spoločného projektu Baletu SND a Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK).

„V kontexte tvorby a poslania oboch súborov vytvárajú prieniky, ktoré odhaľujú na prvý pohľad možno prekvapivý, no veľmi blízky a silný vzťah medzi oboma umeleckými telesami. V popredí stojí samotný tanec. Umenie schopné pretlmočiť príbehy, vyvolať emócie, predviesť krásu ľudského tela a odhaliť všetky jeho pohybové odtiene i limity v nápaditých choreografiách,“ uviedla.

Tanec považuje za fenomén, ktorý dokáže byť dokonale krásny a nezáleží na tom, či je interpretovaný na špičkách alebo na pätách, či využíva vyšľachtené pózy a akrobaciu, alebo vychádza z prirodzeného pohybu.

Generálny riaditeľ SĽUK Juraj Hamar poukázal nielen na prepojenie žánrov, ale aj na prieniky medzi hudbou s prívlastkom vážna a jej inšpiráciami.

„V dejinách hudby a tanca existuje nespočetné množstvo významných diel vážnych žánrov, ktorých tvorcovia sa inšpirovali ľudovou tradíciou a na druhej strane hudba a tanec z takzvaných vyšších vrstiev prenikli do ľudovej tvorby,“ konštatoval.