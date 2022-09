Klasika, avantgarda, world music, hudba slovenských skladateľov aj škandinávsky jazz – festival Konvergencie opäť prinesie nevšedné hudobné zážitky

Hravá i hĺbavá, no najmä bezhranične pestrá, taká bude hudba na aktuálnom ročníku medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie 2022, ktorý sa uskutoční 13. – 25. septembra v Bratislave a Piešťanoch.

Dvadsiaty tretí ročník festivalu otvorí koncert komorného orchestra Convergence Players pod vedením vo Švajčiarsku pôsobiaceho huslistu Igora Karška s dielami Valentina Silvestrova, Ludwiga van Beethovena a Johannesa Brahmsa (13. 9. 2022, Veľký evanjelický kostol). Ako sólista sa v orchestrálnej úprave Beethovenovej Violončelovej sonáty A dur predstaví umelecký riaditeľ festivalu Jozef Lupták. Výnimočným podujatím bude exkluzívna slovenská premiéra Stockhausenovej skladby Harlekýn pre klarinetistu, míma a tanečníka v podaní sólistu prestížneho Ensemble intercontemporain Martina Adámka (20. 9. 2022, Elektrárňa Piešťany). Portál resmusica.com o parížskom uvedení diela nemeckého skladateľa napísal: „Martin Adámek je známy ako vynikajúci klarinetista, bravúrny interpret s dokonalým tónom, hrou vyváženou vo všetkých polohách a bohatým farebný zvukom, ktorými uchvacuje publikum. Nepoznali sme ho však ako talentovaného tanečníka s ladnosťou pohybu mačky…“ Keďže za zážitkami sa oplatí cestovať, exkluzívne stretnutie so Stockhausenovým Harlekýnom bude v nádherných industriálnych priestoroch Elektrárne Piešťany.

Špičkový škandinávsky jazz

Umelecký riaditeľ festivalu Jozef Lupták má veľkú radosť z tohtoročného stretnutia s nórskym kontrabasistom a pesničkárom Steinarom Raknesom. „Je to autentický, výrazný a nesmierne talentovaný hudobník, skladateľ a spevák,“ povedal po prvej vzájomnej spolupráci. Kontrabasový virtuóz, ktorý v súčasnosti cestuje po celom svete ako člen jazzového tria Torda Gustavsena, stál na pódiu s osobnosťami ako Chick Corea a Michael Brecker, ale má na konte aj originálne projekty so sámskymi speváčkami Ingou Juuso a Sarou Marielle Gaup. Spoločne s Jozefom Luptákom, Borisom Lenkom (akordeón, bandoneón) a Branislavom Dugovičom (klarinet) vytvorili v júni tohto roku v Banskej Bystrici originálny program Building Bridges zložený z nových aranžmánov slovenských, ukrajinských, rómskych a židovských melódií. Predstavia ho v bratislavskej premiére v rámci nórsko-slovenského večera vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu aj s hosťami, mladou ukrajinskou huslistkou Juliou Roshko a raperom Čavalenkym (18. 9. 2022, Slovenský rozhlas). Steinar Raknes okrem toho vystúpi na Konvergenciách aj v duu s oceňovaným saxofonistom Torem Brunborgom. Brunborg, ktorého meno jazzoví fanúšikovia často zmieňujú v jednej vete s menom legendárneho Jana Garbareka, je na medzinárodnej jazzovej scéne známy zo spoluprác s Jonom Balkem, Billym Cobhamom alebo Manu Katchém. Slovensko-nórsky večer symbolicky otvorí komorná hudba romantikov Jána Levoslava Bellu a Edvarda Hagerupa Griega, ktorí svojou tvorbou položili základy národnej hudobnej kultúry. V Griegovej dramatickej Husľovej sonáte č. 3 c mol sa predstavia huslista Milan Paľa a klaviristka Katarína Paľová.

Hudba bez hraníc

Vďaka komorným dielam Clauda Debussyho, Maurica Ravela a Césara Francka vás Konvergencie počas jedného večera zavedú do Francúzska. Na koncerte, ktorého program tvoria poetické Debussyho Faunovo popoludnie (vo verzii pre dva klavíry), bluesom inšpirovaná Husľová sonáta Ravela a vášnivé Klavírne kvinteto Césara Francka, sa stretnú ukrajinský huslista Andrej Bielow, taliansky klavirista Claudio Trovajoli a poprední slovenskí umelci Jordana Palovičová (klavír), Peter Biely (husle), Martin Ruman (viola) a Jozef Lupták (22. 9. 2022, Primaciálny palác). Originálnym zážitkom bude poludňajší, tzv. lunch koncert kontrabasového kvarteta BassBand, súčasťou ktorého bude aj ľahké obedové menu v priestoroch novej kaviarne Emil na nádvorí Galérie Mesta Bratislavy (23. 9. 2022, Galéria mesta Bratislavy). Ďalším nevšedným hudobným zážitkom bude koncert inšpirovaný hudbou k filmu Interstellar, na ktorom zaznejú komorné úpravy skladieb Hansa Zimmera zo soundtracku k oskarovému filmu Christophera Nolana a moderné audiovizuálne koncertné spracovanie súčasnej elektronickej hudby z albumu Stroon – Temple Timbre Embers vo forme site-specific performance (17. 9. 2022, Kostol Panny Márie Snežnej na Kalvárii). Festival má každý rok vo svojom programe aj koncert pre deti a ich rodičov. Tentoraz ním bude hravý projekt Spoločné ihriská, na ktoré pozývajú Tibor Feledi Kairos Quintet, sláčikové kvarteto a Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša. Originálne skladby inšpirované tradíciou detských ľudových piesní a riekaniek v spojení s jazzom zaznejú v novej interaktívnej koncertnej podobe. (24. 9. 2022, Nádvorie Starej radnice).

Bratislavská noc komornej hudby

K úspešným tradíciám festivalu Konvergencie už roky patrí Bratislavská noc komornej hudby. Vo svojom programe opäť ponúkne známe i menej známe komorné diela domácich a zahraničných skladateľov. Tešiť sa možno napríklad na virtuózne a hravé Flautové trio od talianskeho skladateľa Nina Rotu, ktorého širšia verejnosť pozná najmä ako úspešného autora filmovej hudby, napríklad k ikonickej tvorbe Federica Felliniho. Keďže si slovenská hudba tento rok pripomína 90. výročie narodenia Ilju Zeljenku, na festivale zaznie z jeho tvorby Klavírne kvinteto č. 2, ktorým sa zaradil medzi priekopníkov avantgardy na Slovensku. A aby sme lepšie spoznali myšlienkový svet tohto originálneho umelca, Robert Roth prečíta v záhrade Domu Albrechtovcov úryvky z jeho textov, ktoré vybral dramaturg festivalu Andrej Šuba. Aj pri tejto príležitosti bude znieť Zeljenkova hudba pre akordeón a gitaru v interpretácii Borisa Lenka a Ondreja Veselého. Súčasťou programu Bratislavskej noci komornej hudby bude aj koncert z diel laureátov 2. ročníka skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie: Adama Hudeca, Michala Blažeka, Mareka Fóru a Šimona Lučeniča. Večer napokon symbolicky uzatvoria Blumentálsky tanec č. 2 Petra Zagara a Nokturná amerického skladateľa Georga Crumba. (24. 9. 2022, Primaciálny palác a Záhrada Domu Albrechtovcov).

Od hudby k slovu a späť

Súčasťou festivalu nebudú len koncerty. Monodráma Patricka Süskinda Kontrabas v hlavnej úlohe s charizmatickým Martinom Hubom s Konvergenciami ladí, témou i intimitou. Jozef Lupták, ktorý sa niekoľko rokov usiloval o uvedenie tohto predstavenia na festivale, hovorí: „Keď sme sa dozvedeli, že po desaťročnej pauze pán Huba monodrámu znova naštudoval a uvedie ju v limitovanom počte desiatich predstavení, ani na okamih som nezaváhal.“ (23. 9. 2022, Primaciálny palác) Konvergencie v roku 2022 vydali spoločne s vydavateľstvom Artforum knihu Alesandra Baricca: Hegelova duša a kravy z Wisconsinu. Preložil ju Stanislav Vallo, ktorý spoločne s Andrejom Šubom, podieľajúcim sa na príprave titulu redaktorsky, Bariccove eseje predstaví. Úryvky z nej prečíta moderátor večera, Mário Gešvantner. Súčasťou literárneho večera bude aj hudba v podaní talianskeho klaviristu Claudia Trovajoliho. (22. 9. 2022, Primaciálny palác)

#nievojne #нівійні #нетвойне

Aj napriek radosti z hudby a spoločných stretnutí na Konvergenciách, temným pozadím festivalu je vojna na Ukrajine. Preto Konvergencie opäť vyslovia na záverečnom koncerte jasné NIE VOJNE prostredníctvom hudby ukrajinských skladateľov Valentina Silvestrova a Valentina Bibika (25. 9. 2022, Slovenský rozhlas). Pozvanie na festival okrem huslistu Andreja Bielowa prijala aj ukrajinská klaviristka Natacha Kudritskaya. Spoločne s nimi sa na pódiu predstavia aj slovenskí hudobníci Peter Biely, Milan Paľa, Katarína Paľová a Jozef Lupták, ktorý je nesmierne rád, že do Bratislavy príde aj legendárny ruský klavirista Alexei Lubimov. Ako prezradil: „Bude hrať recitál z diel ukrajinského skladateľa Valentina Silvestrova, s ktorým sú priatelia, pomáhal aj pri jeho evakuácii z Kyjiva. Jeho hudbu hral aj v Moskve, kde koncert predčasne ukončila polícia. Konvergencie sú najmä o vzťahoch a spájaní. Je to oslava hudby a priateľstiev, ktoré sa vďaka festivalu prehlbujú.“ Program koncertu doplnia Dumky pre husle a klavír Jána Levoslava Bellu a Klavírne trio „Dumky“ Antonína Dvořáka.

