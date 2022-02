Klobučníkov hrad. Sága o egoizme a krutej pýche

Toto je príklad, ako vie tyranský a sebecký otec zničiť celú svoju rodinu. Postupne ju rozkladá svojím správaním, všetci sa mu musia podriaďovať a vy len zatínate zuby a krútite neveriacky hlavou. Pociťujete zúfalstvo, beznádej a smútok, že aj takéto veci sa dejú. Hoci príbeh sa odohráva v 19.storočí, podobné len v inej podobe sa dejú aj dnes…

Škótsky spisovateľ Archibald Joseph Cronin napísal viacero skvelých kníh, ale medzi najslávnejšie romány nepochybne patrí prvotina z r. 1931 Klobučníkov hrad .

Veľká románová kompozícia o živote a úpadku rodiny klobučníka Jamesa Brodieho, ktorá sa odohráva v malom škótskom mestečku v druhej polovici 19. storočia.

Zavedie vás do roku 1879, do starobylého fiktívneho mestečka Levenford a spoznáte Jamesa, svojrázneho, samoľúbeho meštiaka. Je despotickým a bezohľadným egoistom, ktorý tak zaobchádza nielen s ľuďmi, ale aj so svojou rodinou. Jeho narcizmus a nekritická, chorobná domýšľavosť vás budú provokovať, no autor to skvele vykreslil: nepranieruje iba Brodieho, ale celú malomestskú spoločnosť konca 19.storočia. A to celé na dramatickom vzostupe a páde Brodieho rodiny.

Sledujeme Mary, Jamesovu staršiu dcéru… Matthewa, jediného syna tyranského otca, či Nessie, Jamesova mladšia dcéra a jeho obľúbenkyňa.

Pani Brodieová je krehká manželka Jamesa a Nancy zasa jeho milenka.

Týchto všetkých má James Brodie pod palcom.

Klobučníkov hrad je majstrovským rozprávačstvom Cronina, ktorý vás prekvapí svojím napínavým a pútavým štýlom. Skvele vystavaný román, postavy vykreslené akoby žili a množstvo myšlienok, úvah, ktoré si budete podčiarkovať.

Novodobá sága o tragickom a bezohľadnom egoizme, krutej pýche a tyranskej povahe, ktorá vie všetko ničiť a rúcať.

Podľa knihy Klobučníkov hrad nakrútili v roku 1942 úspešný film s Roberton Newtonom, Deborah Kerr a Jamesom Mansonom.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis