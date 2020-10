Klub 500: Nie sme proti testovaniu, ale nedomyslené zákazy a príkazy ohrozia fungovanie krajiny

Zámer plošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 je chaotický a nepripravený. Konštatoval to v utorok Klub 500. Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov zároveň dodalo, že nie je proti testovaniu, no plán je nedomyslený a vynárajú sa stále ďalšie neprediskutované a nebezpečné návrhy bez relevantných odpovedí.

„Vláda namiesto systematickej prípravy testovania a komunikácie so všetkými dotknutými skupinami, vrátane zamestnávateľov, opäť vypúšťa zmätočné informácie,“ uviedol v stanovisku Klub 500.

Fabriky budú musieť zavrieť brány

Počas najbližších troch víkendov by sa všetci obyvatelia Slovenska s výnimkou detí do 10 rokov mali podrobiť antigénovým testom. Kto tak neurobí, mal by podľa posledných vyjadrení ministra zdravotníctva a ministra obrany ostať v dvojtýždňovej karanténe.

Klubu 500 upozorňuje, že to de facto bude znamenať likvidáciu ekonomiky, lebo fabriky budú musieť v takom prípade zavrieť brány a odstaviť výrobu.

„Ak na testovanie nepríde 50 % obyvateľov, znamená to, že ľudí necháme 2 týždne doma?! Je to rovnaká situácia, akoby sme ľuďom povedali, že ak sa vám nechce ísť do práce a chcete byť 2 týždne doma, nechoďte na testovanie! A kto bude napĺňať štátny rozpočet, z čoho budeme platiť zdravotníkov, učiteľov, ľudí, čo ostanú doma, ak nebude mať kto platiť odvody?“ zdôraznil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Rozhodnutia treba prijímať s rozvahou

Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov kritizuje, že vláda pred vyhlásením celoplošného testovania obyvateľstva opäť nekomunikovala s dotknutými stranami – s lekármi, samosprávami ani so zamestnávateľmi. Vynára sa podľa Klubu 500 množstvo otázok, na ktoré vláda nevie dať relevantné odpovede.

„Nie sme proti testovaniu, no takýmto chaotickým a nepripraveným spôsobom bez komunikácie sa podobné akcie nerobia! So zamestnávateľmi a s firmami, kde pracujú ľudia nepretržite, nikto nehovorí! Prevádzky si nemôžu dovoliť nechať ľudí doma. Netýka sa to pritom len priemyselnej výroby, ale aj iných segmentov. Nedomyslené zákazy, príkazy a reštrikcie a v dôsledku toho nútený lock down ohrozí fungovanie krajiny, dostupnosť potravín a ďalších produktov základnej dennej spotreby, ale tiež energií, pohonných hmôt, dopravy a komunikačných prostriedkov,“ dodal Tibor Gregor.

Klub 500 zároveň vyzval vládu, aby prijímala rozhodnutia s rozvahou, ktoré budú v prospech celej spoločnosti a budú sa opierať o stanoviská odborníkov či zástupcov oblastí, ktorých sa najviac dotýkajú.