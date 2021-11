Klub 500 podporuje princípy Matovičovej reformy, neodporúča však vyššie dane pre banky a monopoly

Zamestnávatelia združení v Klube 500 vítajú zjednodušenie systému a zavedenie férových daní, ktoré predstavil minister financií Igor Matovič. Klub 500 podporuje opatrenia na zníženie odvodového zaťaženia zamestnancov, neodporúča však zavedenie vyšších daní pre banky či monopoly.

Tieto firmy totiž vyššie daňové zaťaženie prenesú do vyšších cien, ktoré v konečnom dôsledku zaplatia opäť občania. Klub 500 vidí v navrhovaných princípoch mnohé pozitíva a očakáva, že sa tiež začne diskutovať aj o efektívnosti štátnej a verejne správy a miestnej a územnej samosprávy.

Vítajú zjednodušenie systému

Za najväčšie pozitíva daňovo-odvodovej reformy Klub 500 považuje nižšie odvodové zaťaženie zamestnancov, flexibilné odpisovanie investícií či nový prístup k zdaňovaniu firiem. Víta tiež zjednodušenie systému.

„Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov je v porovnaní s ostatnými kategóriami daňovníkov (SZČO či výkonní umelci) neprimerane vysoké. Klub 500 víta, že sa konečne otvorila diskusia na tému férového daňovo-odvodového zaťaženia a podporuje opatrenia na zníženie odvodového zaťaženia zamestnancov,“ uviedol v tlačovej správe výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Pozitívom je podľa neho aj princíp podpory pracujúcich rodín. „Jeho nastavenie však vnímame otázne vzhľadom na niektoré rizikové zdroje jeho financovania, ako napríklad zrušenie poistiek štátneho majetku,“ tvrdí Gregor.

Privítali by zrušenie dane z dividend

Klub 500 oceňuje, že do návrhu daňovej reformy sa dostali aj ďalšie opatrenia, ktoré podnikatelia už dlho žiadajú.

„Pozitívne vnímame skupinové zdaňovanie firiem. Zároveň to považujeme za základný predpoklad prijatia zákona o holdingu, ktorý by v budúcnosti mohol definovať hlavné princípy fungovania holdingových štruktúr. Z hľadiska plánovania cash-flow firiem je tiež pozitívnom zavedenie flexibilného odpisovania produktívnych investícií,“ uviedol Gregor.

Klub 500 neodporúča ísť cestou okamžitého znižovania sadzby dane z príjmov právnických osôb. Skôr by privítal zrušenie dane z dividend, ktorú na Slovensku v zmysle pravidiel EÚ platia len domáci podnikatelia.

Firmy si budú môcť znížiť základ dane

Sadzba dane z príjmov pre firmy by sa mala po daňovej reforme znížiť zo súčasných 21 percent na 19 percent. Na tlačovej besede to pred dvomi týždňami oznámil minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Zároveň by sa mali zaviesť tzv. flexibilné odpisy majetku na produktívne investície.

Firma si tak bude môcť dodatočne znížiť základ dane o 50 percent tým, že si ľubovoľne urýchli odpis produktívneho majetku. Ďalším opatrením má byť tzv. skupinové zdaňovanie pre firmy rovnakých majiteľov. Majiteľ viacerých firiem sa bude môcť podľa ministra financií rozhodnúť pre takéto zdaňovanie, ktorým si vysporiada medzi svojimi firmami zisky a straty.

„Majiteľov môže byť viac, ale musia mať rovnaký majetkový podiel v každej firme,“ povedal minister. Podľa neho ide o najrozumnejšiu podporu investícií.

Zvýšia sa dane bankám a oligopolom

Náklady na tieto zmeny plánuje ministerstvo financií pokryť zvýšením daní z dividend zo sedem percent na deväť percent, čo by malo štátu priniesť 26 miliónov eur. Ďalším krokom je zavedenie e-faktúry, čo by malo zvýšiť príjmy štátu o 127 miliónov eur.

Rezort financií chce zvýšiť dane bankám a oligopolom, resp. monopolom, z čoho očakáva príjem v sume 200 miliónov eur. Opatrenia proti podvodom by mali priniesť 60 miliónov eur a tzv. dynamické efekty zo všetkých zmien ďalších 100 miliónov eur.