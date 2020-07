HC Košice sa prihlási do ďalšieho ročníka Tipsport ligy, no štart oceliarov je stále ohrozený

Vedenie hokejového klubu HC Košice síce ani zďaleka nevyzbieralo očakávanú sumu prostredníctvom verejnej zbierky, ktorá mala byť podmienkou prihlásenia A-tímu do najvyššej slovenskej hokejovej súťaže, napriek tomu klub podá prihlášku do Tipsport ligy 2020/2021. Zástupcovia „oceliarov“ o tom informovali na svojom webe hckosice.sk.

Fanúšikovská zbierka na pomoc klubu

Funkcionári HC Košice na prelome júna a júla priznali 330-tisícový dlh a zároveň vážne obavy z toho, že nebudú môcť nastúpiť do nového ročníka Tipsport ligy. Preto vyhlásili fanúšikovskú zbierku s cieľom získať sumu 700-tisíc eur do 15. júla a verejne deklarovali, že ak sa im to nepodarí, osemnásobný slovenský šampión sa pravdepodobne neprihlási do najvyššej domácej súťaže v sezóne 2020/2021.

Klub HC Košice uviedol aj detaily, prečo sa dostal do problémov.

„Predčasné ukončenie sezóny, ako aj priame či nepriame následky pandémie uvrhli klub do nelichotivej finančnej situácie. Ušlé príjmy vo výške 650-tisíc eur spôsobili vznik záväzkov v hodnote 330-tisíc eur a výrazne skomplikovali plánovanie budúcej sezóny. HC Košice prišiel o viac ako 70 percent svojich príjmov (40 percent U. S. Steel a 30 percent vstupné). Nahradiť ich v súčasnej situácii je takmer nemožné,“ napísali zástupcovia organizácie.

Očakávanú sumu sa nepodarilo vyzbierať

Klubu sa však za dva týždne podarilo prostredníctvom verejnej zbierky získať iba 30-tisíc eur.

„Všetkým darcom a podporovateľom, ktorí ukázali v neľahkej situácii pravé fanúšikovské srdce úprimne ďakujeme,“ uviedlo v stredu vedenie „oceliarov“.

Oceliari si pošlú prihlášku do Tipsport ligy

Vedenie košického klubu v ostatných týždňoch rokovali s mestom Košice aj existujúcimi či potenciálnymi partnermi klubu, tieto rokovania naďalej prebiehajú.

„Pomoc klubom prisľúbil aj Slovenský zväz ľadového hokeja za podmienky prihlásenia sa do ďalšieho ročníka najvyššej súťaže. Napriek pretrvávajúcej vážnej nepriaznivej situácii a neistote sa vedenie HC Košice rozhodlo pokračovať v svojej snahe zachrániť pre budúcu sezónu seniorský hokej v Košiciach,“ uvádza sa na web HC Košice.

„HC Košice pošle prihlášku do budúceho ročníka najvyššej súťaže a využije tak čas dostupný pre možné kroky k záchrane. Vedenie klubu zároveň predlžuje trvanie akcie a možnosť klub podporiť finančným darom potrvá až do 30. augusta 2020. O všetkých ďalších detailoch bude verejnosť včas informovaná prostredníctvom klubových komunikačných kanálov,“ napísal klub na svojom webe.