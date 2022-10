Kľúčový most spájajúci Rusko s Krymom pohltil veľký požiar, museli zastaviť dopravu (video)

Na moste spájajúcom pevninské Rusko s okupovaným ukrajinským polostrovom Krym nastal požiar. Informovali o tom ruské štátom podporované médiá.

Agentúry RIA Novosti a Tass citovali miestneho ruského predstaviteľa Olega Kriučkova, ktorý uviedol, že požiar vypukol v objekte, ktorý bol považovaný za nádrž na skladovanie paliva. Dopravu na moste zastavili. Na sociálnych sieťach sa objavili i zábery požiaru, no ich pravosť nebolo možné okamžite overiť.

Pevninské Rusko spája s Krymom dvojica cestných a železničných mostov. Tie Rusko postavilo po tom, čo v roku 2014 v rozpore s medzinárodným právom obsadilo a anektovalo Krym.

Požiar nastal niekoľko hodín po tom, čo v sobotu skoro ráno otriasla Charkovom na východe Ukrajiny séria výbuchov. Starosta mesta Ihor Terechov na Telegrame uviedol, že ranné explózie boli výsledkom raketových útokov na centrum Charkiva.

